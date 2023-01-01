İznik Roma Tiyatrosu Turizme Kazandırılıyor

İznik Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan kazılara başkanlık eden Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aygün Ekin Meriç, ?Tarihi kayıtlardan Roma Tiyatrosu?nun 2?nci yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Ancak yaptığımız kazılarda Milattan Önce 6?ncı yüzyıla kadar inen Ion Kolonizasyonu dönemine ait seramikler bulduk. Bu çok önemli. Yani tiyatro yapılmadan önce de burada yaşamın varlığı tespit edilmiş oldu. Burada sadece tiyatro yok. Tiyatro öncesi var, sonrası var. Burada tiyatro var, kilise var, 8 tane Osmanlı çini fırınımız var. Ben burayı İznik?in Höyüğü olarak görüyorum. MÖ önce 6?ncı yüzyıldan, MS 17?nci yüzyıla kadar geçen bir aşamada sürekli bir kullanımı var bu alanın. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla restorasyon yapıldı ve uygulaması da tamamlandı. Bu yılsonuna kadar projenin bitmesi ve tiyatronun ziyarete açılması planlanıyor. Bu projeyle İznik'in bütün katmanlarını bir yapıda görmek mümkün olacak. Yani girdiğinizde siz burada önce tiyatroyu göreceksiniz. Sonra dini kullanım evresini göreceksiniz. Buradaki kilise yapısı göreceksiniz Çini fırınlarını göreceksiniz. Ve tiyatro böylelikle İznik'in bütün tarihsel sürecini bu yapıda göstermesi bakımından da çok önemli. Ve insanlar artık tiyatroya gelecekler, gezecekler. Arkada bizim yaptığımız tiyatro çevresindeki kazılarımızı da görecekler? diye konuştu.