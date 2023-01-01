İphone 15, İnce Çerçevesiyle Dikkat Çekiyor
iPhone 15'in ince çerçevesi önceki modellerle karşılaştırıldı
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Apple, yakın bir zamanda iOS 17 güncellemesiyle birlikte yeni cihazı iPhone 15'i tanıtmaya hazırlanıyor.
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KENARLIK BOYUTU 1,5 MM OLACAK Cihazın ekranının etrafındaki kenarlık boyutunun 2,2 mm'den 1,5 mm'ye düşürüleceği kaydedildi. Fotoğrafta görüldüğü gibi iPhone 15 ile birlikte ekranda bulunan çerçeve kalınlıkları azaltılacak.
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APPLE WATCH SERİES 7'DE UYGULANDI LIPO'nun (düşük enjeksiyon basıncı) uygulanması nedeniyle Apple, çerçeve boyutunu önemli ölçüde azaltabilir. Bu teknolojinin daha önce, aynı zamanda çok daha ince çerçevelere sahip olan Apple Watch Series 7'nin yeniden tasarımında kullanılmıştı.
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DİNAMİK ADANIN BOYUTU DEĞİŞMEYECEK Yeni iPhone 15'lerde artık çentik yerine kullanılan "Dinamik Ada" aynı şekilde yer alacak ve boyutunda bir değişiklik olmayacak.
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ÖNCEKİ MODELLERDEN DAHA PAHALI OLACAK iPhone 15 Pro ile birlikte hafif kavisli kenarlara sahip Titanyum bir kasa, ve USB-C şarj girişine sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazda Periskop Zoom özelliğiyle birlikte kamera iyileştirmeleri yapılacak. Bloomberg'in aktardığına göre, iPhone 15 modelleri önceki modellerin fiyatlarından 200 dolar daha pahalıya çıkış yapacak.
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IPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK? Sızdırılan bazı bilgilere göre şirketin yeni iPhone 15 modellerinin lansmanını 13 Eylül tarihinde düzenleyeceği öne sürüldü.