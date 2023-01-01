İphone 15, İnce Çerçevesiyle Dikkat Çekiyor

ÖNCEKİ MODELLERDEN DAHA PAHALI OLACAK iPhone 15 Pro ile birlikte hafif kavisli kenarlara sahip Titanyum bir kasa, ve USB-C şarj girişine sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazda Periskop Zoom özelliğiyle birlikte kamera iyileştirmeleri yapılacak. Bloomberg'in aktardığına göre, iPhone 15 modelleri önceki modellerin fiyatlarından 200 dolar daha pahalıya çıkış yapacak.