5 Parmağında 5 Mikroçip
Temassız adam cüzdan taşımıyor
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İtalyan bilişimci Mattia Confetti, cildinin altına implant ettirdiği toplam 5 mikroçiple bu konuda ülkesinde bir ilke imza attı.
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Confetti Temassız NFC çipleriyle cüzdanına veda ettiğini söyledi.
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"ARTIK YANIMDA CÜZDAN TAŞIMIYORUM" Confetti, "Temassız çip teknolojisi ödemelerde devrim niteliğinde. Artık yanımda kimlik, cüzdan ya da kredi kartı taşımıyorum." diye konuştu.
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Bununla birlikte, İtalyan siber güvenlik uzmanı, mikroçiplerin gelecekte sinir sistemi hastalıklarının erken teşhisinde bile kullanılabileceğini belirtti.
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Confetti, "Bu mikroçipler mesala Elon Musk'ın neuralink beyin çipi gibi sistemlerle iletişim sağlayabilir. Beyin fonksiyonlarını yakından inceleyip, gizemlerini çözebiliriz.
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Bu teknoloji, insanlar ve makineler arasında uyumlu bir gelecek inşa edilmesinde kullanılabilir. Makineler, gelişen teknolojiyle insanlığa hizmet edebilir." diye konuştu.
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