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Sarıyer'de Kalaşnikoflu Pusu: 2 Ölü

İstanbul?un Sarıyer ilçesindeki Bahçeköy orman yolunda motosikletle seyreden 2 kişiye, pusu kurularak kalaşnikoflu saldırı düzenlendi.

  1. Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu?nda motosikletle seyreden 2 kişiye, pusu kurularak kalaşnikoflu saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay, saat 03.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu?nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre orman yolunda 10 AID 542 plakalı motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana?nın önü, mesire alanı önünde pusu kurulan saldırganlar tarafından kesildi. Motosikletli iki kişiye, kalaşnikoflu şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Ateş ve Zana?yı kurşun yağmuruna tutan saldırganlar ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırının ardından motosiklet üstündeki Ateş ile Zana, yere yığılırken, motosiklet ise yol kenarına savruldu.

    Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu?nda motosikletle seyreden 2 kişiye, pusu kurularak kalaşnikoflu saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay, saat 03.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu?nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre orman yolunda 10 AID 542 plakalı motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana?nın önü, mesire alanı önünde pusu kurulan saldırganlar tarafından kesildi. Motosikletli iki kişiye, kalaşnikoflu şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Ateş ve Zana?yı kurşun yağmuruna tutan saldırganlar ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırının ardından motosiklet üstündeki Ateş ile Zana, yere yığılırken, motosiklet ise yol kenarına savruldu.

  2. YOLDAN GEÇEN MİNİBÜSLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER Olayın ardından mesire alanındaki güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmada saldırıya uğrayan 2 kişinin beyaz bir minibüs ile hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı. Devam eden çalışmalarda ise yol kenarında çalışır halde motosiklet gören polis ekipleri, yol kenarında ise 14 adet kalaşnikof kovanı ile tabanca ele geçirdi. Maslak?taki özel bir hastaneye götürüldüğü tespit edilen Ateş ve Zana?nın yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca olayla ilgili Burak E.?nin de olayda elinden yaralandığı belirlendi.

    YOLDAN GEÇEN MİNİBÜSLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER Olayın ardından mesire alanındaki güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmada saldırıya uğrayan 2 kişinin beyaz bir minibüs ile hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı. Devam eden çalışmalarda ise yol kenarında çalışır halde motosiklet gören polis ekipleri, yol kenarında ise 14 adet kalaşnikof kovanı ile tabanca ele geçirdi. Maslak?taki özel bir hastaneye götürüldüğü tespit edilen Ateş ve Zana?nın yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca olayla ilgili Burak E.?nin de olayda elinden yaralandığı belirlendi.

  3. Saldırının ardından olay yeri inceleme ekipleri, yaşamını yitirenlerin getirildiği minibüste ve olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

    Saldırının ardından olay yeri inceleme ekipleri, yaşamını yitirenlerin getirildiği minibüste ve olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

  4. HASTANE ÖNÜNDE 2 KİŞİ YAKALANDI Öte yandan, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, hastane önünde yaptığı denetimde şüphe üzerine bir araca durdurdu. İçindeki Mesut A.?nın üst aramasını yapan polis, ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca hastaneden çıkan bir şahıstan şüphelenen polis, park halindeki araçtan silah alan Burhan Ü.?nün de üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şahıs emniyete götürüldü.

    HASTANE ÖNÜNDE 2 KİŞİ YAKALANDI Öte yandan, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, hastane önünde yaptığı denetimde şüphe üzerine bir araca durdurdu. İçindeki Mesut A.?nın üst aramasını yapan polis, ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca hastaneden çıkan bir şahıstan şüphelenen polis, park halindeki araçtan silah alan Burhan Ü.?nün de üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şahıs emniyete götürüldü.