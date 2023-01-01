Fatih'te Çekiç Ve Sopayla Dayak

Sokak üzerinde esnaflık yapan Devran Yılmaz, ?Evde seslerini duyunca dışarıya baktım. Adam kaçtı. Kaçmasına rağmen tekrardan yakalayıp arabaya bindirdiler ve götürdüler.? dedi.

Aldığı darbelerle yere yığılan yaralı, daha sonra kaçmasına rağmen başka sokakta yakalandı.

Esnaf ve zabıta oldukları belirtilen 2 kişi, kendilerine bıçak çektiği iddiasıyla yabancı uyrukluyu çekiç ve fırça sapıyla dövdü.

Fatih?te zabıta ve esnaf, kendilerine bıçak çeken yabancı uyrukluyu dövdü. Olay, sabah saatlerinde Fatih Ali Kuşçu Mahallesi?nde meydana geldi.

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