Fatih'te Çekiç Ve Sopayla Dayak
İstanbul'un Fatih ilçesinde zabıta ve esnaf, kendilerine bıçak çeken yabancı uyruklu kişiyi çekiç ve sopalarla dövdü.
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Fatih?te zabıta ve esnaf, kendilerine bıçak çeken yabancı uyrukluyu dövdü. Olay, sabah saatlerinde Fatih Ali Kuşçu Mahallesi?nde meydana geldi.
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Esnaf ve zabıta oldukları belirtilen 2 kişi, kendilerine bıçak çektiği iddiasıyla yabancı uyrukluyu çekiç ve fırça sapıyla dövdü.
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Aldığı darbelerle yere yığılan yaralı, daha sonra kaçmasına rağmen başka sokakta yakalandı.
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Sokak üzerinde esnaflık yapan Devran Yılmaz, ?Evde seslerini duyunca dışarıya baktım. Adam kaçtı. Kaçmasına rağmen tekrardan yakalayıp arabaya bindirdiler ve götürdüler.? dedi.