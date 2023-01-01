Erkin Koray Hayatını Kaybetti
Erkin Koray hayatını kaybetti
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Türkiye'yi yasa boğan bir ölüm haberi geldi. Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada?nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafızalara kazanan şarkılarıyla Türk rock müziğine damga vuran Erkin Koray, 82 yaşındaydı.
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Kızı Damla Koray, babasının ölüm haberini usta sanatçının Instagram hesabından duygusal bir mesajla duyurdu.
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Sanatçı için şu an bir tören yapılmayacağını belirten Damla Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği yapılacağını aktardı. Damla Koray, babasına şu sözlerle veda etti; "Babam... Baba'mız... Canımın taa içi, ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan, canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet.
Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...
Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim, senin çocuklar da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Seni çok ama çok seven kızın Damla."
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SİYASİLERDEN ERKİN KORAY PAYLAŞIMI
Erkin Koray'ın vefatının ardından siyasilerden de tazeye mesajları geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Unutulmaz eserleriyle gönüllere taht kuran, rock müziğin duayen isimlerinden Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koray için paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Büyük usta geride bıraktığı onlarca unutulmaz eser ile gönlümüzde ve hafızalarımızda yerini hep koruyacak."
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BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ERKİN KORAY İÇİN TAZİYE MESAJI
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de Erkin Koray için taziye mesajları yayımladı.
Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin efsane isimlerinden, değerli sanatçı Erkin Koray'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Erkin Koray'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından, "Usta sanatçı Erkin Koray?ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erkin Koray?a Allah?tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu.
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Galatasaray Kulübü ise mesajında "Türk müziğinin duayen ismi Erkin Koray'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum #ErkinKoray'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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Galatasaray Kulübü ise mesajında "Türk müziğinin duayen ismi Erkin Koray'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum #ErkinKoray'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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MÜZİK EĞİTİMİNE ÇOCUK YAŞLARDA BAŞLADI
İstanbul'da 1941'de doğan Erkin Koray, müzik eğitmenliği yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar dersleri aldı.
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Koray, arkadaşlarıyla 1950'li yıllarda kurduğu "Erkin Koray ve Ritimcileri" grubunda dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı.
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Lise eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda amatör olarak müzik çalışmalarını sürdüren Koray, askerden sonra gittiği Almanya'da "The Hiccups" isimli grupta 2,5 yıl gitarist olarak yer aldı.
Profesyonel çalışmalarına solo devam eden Koray, 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan 45'lik plak çıkardı, fakat plağın çok satmamasından ötürü bundan sonraki şarkılarını Türkçe yapmaya karar verdi.
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"KIZLARI DA ALIN ASKERE" İLE MEŞHUR OLDU
Koray'ın 1967'de piyasaya sürülen ve "Kızları da Alın Askere" ile "Aşk Oyunu" parçalarının yer aldığı 45'lik, ünlü müzisyenin Türkiye çapında tanınmasını sağladı.
Koray, 1969'da kurduğu "Yeraltı Dörtlüsü" grubuyla yeraltı müzik akımının öncülüğünü yaptı. Bu grubunda Jethro Tull, Pink Floyd ve Cream gibi gruplardan şarkılar uyarladı.
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Daha sonra Almanya'da tanıştığı bas gitarist Jerzy Ziembrowski ile 1971'de "Super Group" adlı psikadelik rock grubunu kuran Koray, 1973'te müzik çalışmalarına solo devam etme kararı aldı.
Solo çalışmaları kapsamında 1973'ten 1999'a kadar 15 albüm piyasaya süren Erkin Koray, "İlla Ki", "Deli Kadın", "Tek Başına", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Arapsaçı", "Fesupanallah", "Şaşkın", "Sevince" ve "Yalnızlar Rıhtımı" gibi kendi bestelediği şarkıların yanında "Cemalim" ve "Köprüden Geçti Gelin" gibi uyarlamalarıyla dikkati çekti.
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VEFATINDAN BİR AY ÖNCE YENİ ALBÜM MÜJDESİ VERDİ
Ünlü sanatçı 7 Temmuz'da sosyal medya hesabında, yeni bir albüm piyasaya süreceğini duyurmuştu. Türk rock müziğinde çok sayıda yeni kuşak gruba ilham kaynağı olan Erkin Koray, İsrailli heavy metal grubu Orphaned Land tarafından "Türk rockının babası" olarak nitelendiriliyordu.
Koray ayrıca, Orhan Gencebay ile elektro bağlama üreterek Türk müziği tarihine geçti.