Elon Musk, Google'a Rakip Olacak

Musk?ın paylaşımına göre, yeni arama teknolojisi aşamalı olarak kullanıma sunulacak. İlk etapta haberler ve güncel olaylarla ilgili sorgulara odaklanacak. Bu sayede X?te popüler olan bir konuyu aramak isteyen kullanıcılara alakalı tweet?ler gösterilebilecek. Semantik arama modellerini eğitmek, önemli miktarda veri gerektiriyor. Bu nedenle yeni özellik üzerinde çalışılıyor olsa da, yakın gelecekte sunulması pek mümkün değil.