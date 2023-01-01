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Elon Musk, Google'a Rakip Olacak

X yapay zeka arama modeline geçiş yapmaya hazırlanıyor.

  1. Twitter (X), Elon Musk yönetiminde yeni özellikler almaya devam ediyor. Farklı kategorilerden binlerce paylaşıma ev sahipliği yapan Twitter için yapay zeka tabanlı arama özelliği yolda.

    Twitter (X), Elon Musk yönetiminde yeni özellikler almaya devam ediyor. Farklı kategorilerden binlerce paylaşıma ev sahipliği yapan Twitter için yapay zeka tabanlı arama özelliği yolda.

  2. Bu, aramalarınız kelimelere göre değil, anlamına göre sonuçlar göstereceği anlamına geliyor.

    Bu, aramalarınız kelimelere göre değil, anlamına göre sonuçlar göstereceği anlamına geliyor.

  3. Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Twitter, belirli tweetleri ve bilgileri aramayı daha verimli hale getirmek istiyor. Bunun için platformda semantik arama özelliği üzerinde çalışılıyor. Semantik arama sayesinde aradığınız kelimenin anlamı aratılacak.

    Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Twitter, belirli tweetleri ve bilgileri aramayı daha verimli hale getirmek istiyor. Bunun için platformda semantik arama özelliği üzerinde çalışılıyor. Semantik arama sayesinde aradığınız kelimenin anlamı aratılacak.

  4. Elon Musk paylaştığı tweet?te, şirketin şu anda semantik arama üzerinde çalıştığı belirtildi. Bağlamsal arama olarak da bilinen bu teknoloji, aranan kelimeleri eşleştirmek yerine arama sorgusunun arkasındaki amacı anlamayı hedefliyor.

    Elon Musk paylaştığı tweet?te, şirketin şu anda semantik arama üzerinde çalıştığı belirtildi. Bağlamsal arama olarak da bilinen bu teknoloji, aranan kelimeleri eşleştirmek yerine arama sorgusunun arkasındaki amacı anlamayı hedefliyor.

  5. Google ve Bing gibi birçok arama motorunda kullanılan semantik arama, kullanıcıların daha alakalı sonuçlar bulmasına olanak tanıyor. Örneğin Google?da ?ShiftDelete.Net? yazdığınızda ?Türkiye?nin en büyük teknoloji sitesi?, ?teknoloji haberleri? gibi sonuçlar da gösteriliyor.

    Google ve Bing gibi birçok arama motorunda kullanılan semantik arama, kullanıcıların daha alakalı sonuçlar bulmasına olanak tanıyor. Örneğin Google?da ?ShiftDelete.Net? yazdığınızda ?Türkiye?nin en büyük teknoloji sitesi?, ?teknoloji haberleri? gibi sonuçlar da gösteriliyor.

  6. Musk?ın paylaşımına göre, yeni arama teknolojisi aşamalı olarak kullanıma sunulacak. İlk etapta haberler ve güncel olaylarla ilgili sorgulara odaklanacak. Bu sayede X?te popüler olan bir konuyu aramak isteyen kullanıcılara alakalı tweet?ler gösterilebilecek. Semantik arama modellerini eğitmek, önemli miktarda veri gerektiriyor. Bu nedenle yeni özellik üzerinde çalışılıyor olsa da, yakın gelecekte sunulması pek mümkün değil.

    Musk?ın paylaşımına göre, yeni arama teknolojisi aşamalı olarak kullanıma sunulacak. İlk etapta haberler ve güncel olaylarla ilgili sorgulara odaklanacak. Bu sayede X?te popüler olan bir konuyu aramak isteyen kullanıcılara alakalı tweet?ler gösterilebilecek. Semantik arama modellerini eğitmek, önemli miktarda veri gerektiriyor. Bu nedenle yeni özellik üzerinde çalışılıyor olsa da, yakın gelecekte sunulması pek mümkün değil.