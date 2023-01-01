Araç sahipleri aman dikkat!

Bakımların ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken tamirci Davut Değer, "Hava ve yağ filtresi yakıt için bir faydası olur. Ama havalar çok ısındığı için benzin hortumlarını kontrol ettirmek daha mantıklı. Sürücülerin ise bu tür sıcak havalarda, benzin kokusuna dikkat etmeleri gerekiyor. Aracın aşırı hararet yapmasından kaynaklı, yolda kalan müşterilerimiz oluyor. O nedenle yaz bakımları da çok önemli. Bazen büyük masraflar açabiliyor. Bakım denildiği zaman sadece yağ bakımı olarak düşünmeyin radyatör, antifriz, hortumlar olarak düşünün. Araç bakım fiyatları ise bin 500 liradan başlıyor, 7 bin liraya kadar yükseliyor" şeklinde konuştu.