Araç sahipleri aman dikkat!

MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
3 Ay ertelemeli 70.000 TL fırsatı!
3 Ay ertelemeli 70.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Hastanelerde şiddeti önlemek için yeni uyarı sistemi devreye alınıyor
Hastanelerde şiddeti önlemek için yeni uyarı sistemi devreye alınıyor
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam!
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam!
Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali
Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali
Gayrimenkul değerlemede özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulaması başladı
Gayrimenkul değerlemede özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulaması başladı
MGK yarın toplanacak
MGK yarın toplanacak
YKS tercih süresi bu gece sona erecek
YKS tercih süresi bu gece sona erecek
Piyasada 'stagflasyon' endişesi giderek artıyor
Piyasada 'stagflasyon' endişesi giderek artıyor
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Otoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka
Otoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka
İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi
Cinsel istismardan tutuklanan doktora tahliye, genç kıza iftira soruşturması
Cinsel istismardan tutuklanan doktora tahliye, genç kıza iftira soruşturması
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Özel okul zammı eski hesaba döndü
Özel okul zammı eski hesaba döndü
Fındık alım fiyatları belli oldu
Fındık alım fiyatları belli oldu
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak
16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak
Bakan Yerlikaya, emniyet müdürlerine seslendi: Temel referansımız hukuk ve insan hakları
Bakan Yerlikaya, emniyet müdürlerine seslendi: Temel referansımız hukuk ve insan hakları
İstanbulluları heyecanlandıran görüntünün sırrı çözüldü
İstanbulluları heyecanlandıran görüntünün sırrı çözüldü
YKS tercihleri için yarın son gün
YKS tercihleri için yarın son gün
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!
Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı
Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
Yeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?
Yeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?
Kiralar kontrolden çıktı...Yüzde 800'lük artış!
Kiralar kontrolden çıktı...Yüzde 800'lük artış!
EYT'ye hak kazananlar dikkat! Emeklilik işten çıkarma nedeni olamaz
EYT'ye hak kazananlar dikkat! Emeklilik işten çıkarma nedeni olamaz
Bir günde 8 can gitti! Serinlemek isterken hayatlarından oldular
Bir günde 8 can gitti! Serinlemek isterken hayatlarından oldular

Araç Sahipleri Aman Dikkat!

Araç sahipleri aman dikkat!

  1. Tüm yurt genelinde son günlerde kavurucu sıcaklardan sadece insanlar değil, bakımsız otomobiller de etkileniyor. Özellikle hava sıcaklığından dolayı ısınan motorun harareti nedeniyle yolda kalan araç sayıları artıyor. Sıcak hava kaynaklı sorunların arttığını ifade enden oto tamirciler ise araçlardaki yaz bakımının önemine vurgu yapıyor.

    Tüm yurt genelinde son günlerde kavurucu sıcaklardan sadece insanlar değil, bakımsız otomobiller de etkileniyor. Özellikle hava sıcaklığından dolayı ısınan motorun harareti nedeniyle yolda kalan araç sayıları artıyor. Sıcak hava kaynaklı sorunların arttığını ifade enden oto tamirciler ise araçlardaki yaz bakımının önemine vurgu yapıyor.

  2. Hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yaklaştığı şu günlerde araç motor soğutma sıvılarının önemi artıyor. Özellikle şehir içinde motor ısısı daha da yükselmesi nedeniyle, sıvı aktarım hortumlarına da büyük rol düşüyor. Motorun hararetinin yükselmesindeki en büyük etkenlerden birisinin hortum yırtılması sonrası motor bölümünde yangının çıkabileceğini belirten oto tamirciler ise, periyodik bakımın önemli olduğuna dikkat çekti.

    Hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yaklaştığı şu günlerde araç motor soğutma sıvılarının önemi artıyor. Özellikle şehir içinde motor ısısı daha da yükselmesi nedeniyle, sıvı aktarım hortumlarına da büyük rol düşüyor. Motorun hararetinin yükselmesindeki en büyük etkenlerden birisinin hortum yırtılması sonrası motor bölümünde yangının çıkabileceğini belirten oto tamirciler ise, periyodik bakımın önemli olduğuna dikkat çekti.

  3. Sıcak havaların yaşandığı şu günlerde motordaki küçük sorunların büyük zararlı sonuçlara neden olabileceğini belirten oto tamirci Davut Değer, "Havaların sıcak olmasından dolayı araçların hararetli çalışmasıyla motor bölümünde bulunan hortum patlatabilir. Sıcaktan kaynaklı genellikle hortumlar bayatlar. O yüzden sürekli hortumları kontrol etmekte fayda var. Su radyatörlerinde çürümeler olabilir. Kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer bunlarda su kaçağı varsa araçlarda motor bölümündeki conta yakar ve motora büyük zarar verebilir. Örnek vermek gerekirse de, 1 liralık iş 10 liraya kadar çıkabilir, bu da müşterimizin cebine zararı olur" dedi.

    Sıcak havaların yaşandığı şu günlerde motordaki küçük sorunların büyük zararlı sonuçlara neden olabileceğini belirten oto tamirci Davut Değer, "Havaların sıcak olmasından dolayı araçların hararetli çalışmasıyla motor bölümünde bulunan hortum patlatabilir. Sıcaktan kaynaklı genellikle hortumlar bayatlar. O yüzden sürekli hortumları kontrol etmekte fayda var. Su radyatörlerinde çürümeler olabilir. Kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer bunlarda su kaçağı varsa araçlarda motor bölümündeki conta yakar ve motora büyük zarar verebilir. Örnek vermek gerekirse de, 1 liralık iş 10 liraya kadar çıkabilir, bu da müşterimizin cebine zararı olur" dedi.

  4. Bakımların ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken tamirci Davut Değer, "Hava ve yağ filtresi yakıt için bir faydası olur. Ama havalar çok ısındığı için benzin hortumlarını kontrol ettirmek daha mantıklı. Sürücülerin ise bu tür sıcak havalarda, benzin kokusuna dikkat etmeleri gerekiyor. Aracın aşırı hararet yapmasından kaynaklı, yolda kalan müşterilerimiz oluyor. O nedenle yaz bakımları da çok önemli. Bazen büyük masraflar açabiliyor. Bakım denildiği zaman sadece yağ bakımı olarak düşünmeyin radyatör, antifriz, hortumlar olarak düşünün. Araç bakım fiyatları ise bin 500 liradan başlıyor, 7 bin liraya kadar yükseliyor" şeklinde konuştu.

    Bakımların ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken tamirci Davut Değer, "Hava ve yağ filtresi yakıt için bir faydası olur. Ama havalar çok ısındığı için benzin hortumlarını kontrol ettirmek daha mantıklı. Sürücülerin ise bu tür sıcak havalarda, benzin kokusuna dikkat etmeleri gerekiyor. Aracın aşırı hararet yapmasından kaynaklı, yolda kalan müşterilerimiz oluyor. O nedenle yaz bakımları da çok önemli. Bazen büyük masraflar açabiliyor. Bakım denildiği zaman sadece yağ bakımı olarak düşünmeyin radyatör, antifriz, hortumlar olarak düşünün. Araç bakım fiyatları ise bin 500 liradan başlıyor, 7 bin liraya kadar yükseliyor" şeklinde konuştu.