Tarihi Projede Sıra Hanlarda

Bursa?nın kalbi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi?nde yılların hayali olan 38 binayı yıkıp, restorasyonla Sağrıcı Sungur Mescidini gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, artık daha görünür hale gelen tarihi hanlarda da restorasyon çalışmalarına başladı. Önüne bir meydan kazandırılan Bakırcılar Çarşısı da dış cephesinden çatıya kadar tümüyle aslına uygun hale getiriliyor.