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'Şişmanlığa Veda' Dedi!

Berfu Yenenler'in parti paylaşımı olay oldu

  1. Eser Yenenler'in fazla kilolarından kurtulmak için yaptığı parti sosyal medyada olay oldu. Berfu Yenenler'in eşi ve çocukları ile 'Eser'in şişmanlığa veda partisindeyiz' fotoğrafı herkesi güldürdü. İşte Eser ve Berfu Yenenler'in şişmanlığa veda partisi...

    Eser Yenenler'in fazla kilolarından kurtulmak için yaptığı parti sosyal medyada olay oldu. Berfu Yenenler'in eşi ve çocukları ile 'Eser'in şişmanlığa veda partisindeyiz' fotoğrafı herkesi güldürdü. İşte Eser ve Berfu Yenenler'in şişmanlığa veda partisi...

  2. 2017 yılında tanışan ve 2019 yılında dünya evine giren Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, evlilikleri ile dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor.

    2017 yılında tanışan ve 2019 yılında dünya evine giren Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, evlilikleri ile dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor.

  3. Ev hallerini ve yaptıkları komik videolarla anılan Yenenler çifti, zaman zaman magazin gündemine konu oluyor.

    Ev hallerini ve yaptıkları komik videolarla anılan Yenenler çifti, zaman zaman magazin gündemine konu oluyor.

  4. Şimdi de herkesi güldüren bir party organizasyonu ile takipçilerinin karşısına çıkan çift, Berfu Yenenler'in paylaşımıyla odak noktası oldu.

    Şimdi de herkesi güldüren bir party organizasyonu ile takipçilerinin karşısına çıkan çift, Berfu Yenenler'in paylaşımıyla odak noktası oldu.

  5. ESEN YENENLER'İN ŞİŞMANLIĞA VEDA PARTİSİ Kilolarından bir türlü kurtulamayan Esen Yenenler, sosyal medyada eşinin kiloları ile dalga geçmesi ile gündeme geliyordu.

    ESEN YENENLER'İN ŞİŞMANLIĞA VEDA PARTİSİ Kilolarından bir türlü kurtulamayan Esen Yenenler, sosyal medyada eşinin kiloları ile dalga geçmesi ile gündeme geliyordu.

  6. Şimdi de Berfu Yenenler'in "Eser'in şişmanlığa veda partisindeyiz" notunu düştüğü bir fotoğrafı paylaştı.

    Şimdi de Berfu Yenenler'in "Eser'in şişmanlığa veda partisindeyiz" notunu düştüğü bir fotoğrafı paylaştı.

  7. Çocuklarının da yer aldığı kare herkesi güldürürken, ünlü oyuncu Melisa Döngel'in yaptığı yorum da dikkat çekti.

    Çocuklarının da yer aldığı kare herkesi güldürürken, ünlü oyuncu Melisa Döngel'in yaptığı yorum da dikkat çekti.

  8. Fotoğrafın altına, "Beni de alın estetiğe veda partisi diye" yorum yapan Melisa Döngel dikkat çekti. İşte o kareler;

    Fotoğrafın altına, "Beni de alın estetiğe veda partisi diye" yorum yapan Melisa Döngel dikkat çekti. İşte o kareler;