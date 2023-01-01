'Şişmanlığa Veda' Dedi!

Eser Yenenler'in fazla kilolarından kurtulmak için yaptığı parti sosyal medyada olay oldu. Berfu Yenenler'in eşi ve çocukları ile 'Eser'in şişmanlığa veda partisindeyiz' fotoğrafı herkesi güldürdü. İşte Eser ve Berfu Yenenler'in şişmanlığa veda partisi...