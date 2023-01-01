Serinlemek İsteyenlerin Aradığı O Lezzet!
Serinlemek isteyenlerin aradığı o lezzet!
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Yaz aylarında sık sık tüketilebilen dondurma, evlerde de birkaç malzemeyle pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Ayrıca farklı malzemelerle hazırlanabilen dondurma, çilekli olduğunda adeta damaklardan silinmeyecek bir lezzeti de oluşturabiliyor. Bu nedenle pek çok kişinin serinlemek için aradığı lezzet gibi de görülebiliyor.
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Çilekli dondurma tarifi, yaz aylarında serinlemek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılabiliyor. Nitekim hem lezzetli olabilen hem de serinlik hissi sağlayabilen çilekli dondurma, isteğe bağlı olarak çeşitli sunum tarzlarıyla da ortaya çıkartılabiliyor.
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Çilekli dondurma tarifi, malzemelere bağlı olarak 8-10 kişilik olarak da hazırlanabiliyor. Ayrıca çilekli dondurma tarifi için gerekli olan malzemeler hemen aşağıda yer alıyor.
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1 kg çilek, 2 adet muz, 2 yemek kaşığı bal, 1 çay bardağı süt ve 2 yemek kaşığı şeker.
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Çilekli dondurma tarifi için gerekli olan malzemeler toparlandıktan sonra hazırlanış aşamasına geçilebilir. Nitekim çilekli dondurma tarifinin yapılışı hemen aşağıda yer alıyor.
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Meyveler iyi bir şekilde yıkanır ve küp şeklinde doğranır. Sonra buzluğa koyulur ve dondurulur. Akabinde donan meyveler robota alınır. Sonra meyvelerin üzerine 1 çay bardağı sütte eritilen şeker ile bal ilave edilir. Akabinde çilekli dondurma kıvamını aldıktan sonra işlem tamamlanmış olur. Sonrasında hazırlanan çilekli dondurma tarifi afiyetle tüketilebilir ya da daha sonrasında tüketilmek üzere buzluğa kaldırılabilir.