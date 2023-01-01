Serinlemek İsteyenlerin Aradığı O Lezzet!

Yaz aylarında sık sık tüketilebilen dondurma, evlerde de birkaç malzemeyle pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Ayrıca farklı malzemelerle hazırlanabilen dondurma, çilekli olduğunda adeta damaklardan silinmeyecek bir lezzeti de oluşturabiliyor. Bu nedenle pek çok kişinin serinlemek için aradığı lezzet gibi de görülebiliyor.