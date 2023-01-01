Maneviyata Yönelen Uğur Pektaş'ın Son Hali İlk Kez Görüntülendi!

Arkadaşlarıyla Kadıköy'de video çeken Uğur Pektaş'a "Murak komiser Arka Sokaklar'a dön", "Çok yakışıklısın", Adam hâlâ çok cool" yorumları geldi.

Maneviyata yönelen ve ekranlardan uzak olan Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

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