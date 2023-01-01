Maneviyata Yönelen Uğur Pektaş'ın Son Hali İlk Kez Görüntülendi!
Maneviyata yönelen Uğur Pektaş'ın son hali ilk kez görüntülendi!
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Yılların dizisi Arka Sokaklar?da Murat karakterini canlandıran Uğur Pektaş?ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
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Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fetheden Uğur Pektaş uzun süredir gözlerden uzak yaşıyor.
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Maneviyata yönelen ve ekranlardan uzak olan Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.
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Arkadaşlarıyla Kadıköy'de video çeken Uğur Pektaş'a "Murak komiser Arka Sokaklar'a dön", "Çok yakışıklısın", Adam hâlâ çok cool" yorumları geldi.
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