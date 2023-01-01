Whatsapp'tan Yeni Bir Özellik Daha
Görüntülü aramalarda ekran paylaşımı yapılacak
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MARK ZUCKERBERG DUYURDU Mark Zuckerberg, WhatsApp'ta görüntülü görüşme sırasında ekranınızı paylaşma özelliğinin artık herkes tarafından kullanılabileceğini duyurdu!
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"EKRAN PAYLAŞIMI ÖZELLİĞİNİ EKLİYORUZ" Mark Zuckerberg, Instagram'da bulunan Meta'nın kanalında paylaştığı duyuruda, "WhatsApp'ta görüntülü arama sırasında ekranınızı paylaşma özelliğini ekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Mark Zuckerberg'ün ekran paylaşımı özelliğini denediği bir görüntü.
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SON SÜRÜME SAHİP HERKES KULLANABİLECEK iOS ve Android cihazlarındaki kullanıcıların uygulamanın son sürümünü güncellemeleri halinde özelliği kullanabilecekleri belirtildi.