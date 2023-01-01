Whatsapp'tan Yeni Bir Özellik Daha

SON SÜRÜME SAHİP HERKES KULLANABİLECEK iOS ve Android cihazlarındaki kullanıcıların uygulamanın son sürümünü güncellemeleri halinde özelliği kullanabilecekleri belirtildi.

MARK ZUCKERBERG DUYURDU Mark Zuckerberg, WhatsApp'ta görüntülü görüşme sırasında ekranınızı paylaşma özelliğinin artık herkes tarafından kullanılabileceğini duyurdu!

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