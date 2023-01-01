Kaliteli Dondurma Nasıl Seçilir?
Doğru dondurma seçmenin püf noktaları
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Yaz aylarında sıcak havalarda en çok tüketilen yiyeceklerden biri dondurmadır. Uzmanlara göre kalitesiz dondurmanın sağlık açısında zararları bulunuyor. Son dönemde birçok farklı özellikte yapılan dondurmayı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Peki kaliteli dondurma nasıl seçilir, Doğru dondurma seçmenin püf noktalarını sizlerle paylaşıyoruz...
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Geçtiğimiz sene Amerika'da aynı dondurma markasından yiyen 23 kişi Listeria virüsüne yakalandı ve bir kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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"EVİNİZDEKİLERİ HEMEN ÇÖPE ATIN" ÇAĞRISI Hatta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tüketicilere evlerinde bulunan ve 10 eyalete yayılarak salgına neden olan dondurma markasını atmalarını söyleyerek, dondurmayla temas etmiş mutfak ürünlerinin iyice temizlenmesi gerektiğini bildirmişti.
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SEMPTOMLARA DİKKAT! Yaşanan bu tarz hastalıkların tekrar etmemsi nedeniyle bu senede dondurma yerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uzmanlar tarafından uyarı yapıldı.
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PEKİ DONDURMA NASIL SEÇİLİR? DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Havaların ısınmasıyla hem çocuklar hem de büyükler için serinletici ve doğru seçildiğinde besleyici bir tatlı seçenekleri arasında yer alan dondurma birçok seçenekle karşımıza çıkıyor.
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Dünyanın her yerinde lezzetiyle damaklarda enfes bir iz bırakan dondurmayı, üretim aşamasında bütün malzemelerin doğru ve kaliteli seçilmesi çok önemlidir.
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TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube 2. Başkanı Gıda Mühendisi Aydan Dalbastı ise her üründe olduğu gibi dondurmada da fiyatın belirleyici bir kriter olduğuna dikkat çekiyor "Dondurma içerisinde veya yüzeyinde buz kristalleri görürseniz sakın almayın" diye tüketicileri uyarıyor
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Dondurma yaparken mevsim meyvelerinin özenle seçerek kullanmak gerekiyor.
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Uzmanlar daha kaliteli bir dondurma için dondurmanın formülünün doğallıktan uzaklaşmaması gerektiğinin belirtiyor. Serdar Kemahlı "Öncelikle dondurmaların içeriğinde katkı maddesi, aroma, kimyasal kıvam artırıcı, renklendirici, hazır şurup veya yapay tatlandırıcı gibi unsurların yer almaması gerekiyor.
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Dondurmayı oluşturan her bir ham maddenin teste tabi tutulması, tarım ilacı (pestisit) kullanılmaması, dört mevsim taze ve doğal malzemelerin tercih edilmesi ve yüksek kaliteli sütün doğru pastörizasyon işlemlerinin ardından üretime dahil edilmesi önemlidir.
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Aynı zamanda dondurmanın satışa çıkarıldığı ortam tüm gıda hijyenlerine uygun olmalıdır. Kemahlı ?İnsan sağlığını doğrudan etkileyen gıdada uygulanacak üretim prosedürlerinin çok sıkı olması ve uluslararası standartlarca tescillenmesi ise tüketim tercihinde belirleyici bir rol üstleniyor.
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Üretim aşamasında kullanılan ham madde temininden ekipmanlara, soğutucunun kalitesinden paketleme malzemelerinin seçimine, tedarikçi seçiminden ürünün depolanmasına ve taşıma esnasında soğuk zincirin kırılmamasına kadar üretim zincirinin tamamını içine alan bir standartlar bütününü kapsayan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points ? Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemini de içeren ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi?nin uygulanması büyük önem taşıyor.
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Bu noktada tüketicilerin, dondurma tercihi yaparken seçtiği markayı iyi araştırması ve gıdanın güvenliğinden emin olmadan hayatına sokmaması gerekiyor? şeklinde konuştu.
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Dondurmanın nasıl saklanması gerektiği hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Kemahlı; ?Soğuk muhafaza edilmesi gereken bir ürün olduğu için soğutucu ve ambalaj kalitesi önemli unsurların başında geliyor.
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Daha çok paketli dondurmalarda dikkat edebilecepiniz detaylardan biri de paketin üstünde besin değerlerini incelemek olacaktır.
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Besin değerlerini incelemek olası yaşanacak bir sağlık probleminin önüne geçebilir. Örneğin; Süt alerjisi veya laktoz intoleransı olanlar, vegan ve ovo vejetaryen beslenen tüketiciler de kendilerine uygun dondurma problem yaşamadan seçebilir.
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Son olarak besin değerlerini incelemek diyet yapanlar, alerjik reaksiyonlar içinde, kalori hesabı yapanlar içinde büyük önem taşımaktadır.