Görmediği Kız Kardeşi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
abasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşi Aslıhan Gündeş'i görenler inanamıyor.
-
Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde babası Remzi Gündeş?in aynı zamanda ev olarak da kullandığı ve sahibi öldüğü için mirasçıları tarafından satışa çıkarılan dükkanını satın almıştı.
-
20 senedir antika dükkânında yaşayan Remzi Gündeş?in ,Ebru Gündeş?in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğunu söyledi.
-
Kimselerin bilmediği Ebru Gündeş?in kız kardeşinin fotoğrafıysa Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıktı.
-
Ebru Gündeş?in kardeşi Aslıhan?la hiç görüşmediği öğrenilirken, Aslıhan Gündeş?in 2 yıl önce Ebru Gündeş?in konserine gittiği attığı şu Tweet? le ortaya çıktı.
-
Aslıhan Gündeş, sosyal medya hesabından ablasına ?Konser süperdi, sen de öyle. Gözgöze geldik beni gördün, hayırlısı böyleymiş. Ben buralardayım. Seni Seviyorum? yazdı.
-
?Ben kızıma bir şey yapamadım, kızım bana yardımda bulundu? diyen baba Remzi Gündeş?in kızı Ebru Gündeş?ten her ay 5 bin TL para yardımında aldığı da program yorumcuları tarafından dile getirildi.
-
Sosyal medyayı az kullanan Ebru Gündeş?in kardeşi Aslıhan Gündeş yazdıklarıyla ablasına hep seslenmiş
-
-
-
-