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Görmediği Kız Kardeşi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

abasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşi Aslıhan Gündeş'i görenler inanamıyor.

  1. Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde babası Remzi Gündeş?in aynı zamanda ev olarak da kullandığı ve sahibi öldüğü için mirasçıları tarafından satışa çıkarılan dükkanını satın almıştı.

    Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde babası Remzi Gündeş?in aynı zamanda ev olarak da kullandığı ve sahibi öldüğü için mirasçıları tarafından satışa çıkarılan dükkanını satın almıştı.

  2. 20 senedir antika dükkânında yaşayan Remzi Gündeş?in ,Ebru Gündeş?in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğunu söyledi.

    20 senedir antika dükkânında yaşayan Remzi Gündeş?in ,Ebru Gündeş?in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğunu söyledi.

  3. Kimselerin bilmediği Ebru Gündeş?in kız kardeşinin fotoğrafıysa Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıktı.

    Kimselerin bilmediği Ebru Gündeş?in kız kardeşinin fotoğrafıysa Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıktı.

  4. Ebru Gündeş?in kardeşi Aslıhan?la hiç görüşmediği öğrenilirken, Aslıhan Gündeş?in 2 yıl önce Ebru Gündeş?in konserine gittiği attığı şu Tweet? le ortaya çıktı.

    Ebru Gündeş?in kardeşi Aslıhan?la hiç görüşmediği öğrenilirken, Aslıhan Gündeş?in 2 yıl önce Ebru Gündeş?in konserine gittiği attığı şu Tweet? le ortaya çıktı.

  5. Aslıhan Gündeş, sosyal medya hesabından ablasına ?Konser süperdi, sen de öyle. Gözgöze geldik beni gördün, hayırlısı böyleymiş. Ben buralardayım. Seni Seviyorum? yazdı.

    Aslıhan Gündeş, sosyal medya hesabından ablasına ?Konser süperdi, sen de öyle. Gözgöze geldik beni gördün, hayırlısı böyleymiş. Ben buralardayım. Seni Seviyorum? yazdı.

  6. ?Ben kızıma bir şey yapamadım, kızım bana yardımda bulundu? diyen baba Remzi Gündeş?in kızı Ebru Gündeş?ten her ay 5 bin TL para yardımında aldığı da program yorumcuları tarafından dile getirildi.

    ?Ben kızıma bir şey yapamadım, kızım bana yardımda bulundu? diyen baba Remzi Gündeş?in kızı Ebru Gündeş?ten her ay 5 bin TL para yardımında aldığı da program yorumcuları tarafından dile getirildi.

  7. Sosyal medyayı az kullanan Ebru Gündeş?in kardeşi Aslıhan Gündeş yazdıklarıyla ablasına hep seslenmiş

    Sosyal medyayı az kullanan Ebru Gündeş?in kardeşi Aslıhan Gündeş yazdıklarıyla ablasına hep seslenmiş