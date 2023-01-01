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Minibüs Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Minibüslerde indi-bindi minibüs ücreti ne kadar? İşte güncel zamlı fiyatlar

  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla, şehir içi ulaşımda ciddi bir yeri olan minibüslerin ücreti de arttı. İşte, güncel minibüs tarifesi...

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla, şehir içi ulaşımda ciddi bir yeri olan minibüslerin ücreti de arttı. İşte, güncel minibüs tarifesi...

  2. İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

    İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

  3. MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU? Taksi ve minibüs ücretlerinde ise yüzde 51.52'lik zam kararının üzerine, çeşitli tarifelerde farklı düzeylerde ek artışlar gerçekleştirildi. Buna göre, taksilerin minimum (indi-bindi) ücretine yüzde 75 zam yapıldı. Kararla birlikte, İstanbul'da taksilerin 40 TL olan minimum ücreti 70 TL oldu. Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

    MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU? Taksi ve minibüs ücretlerinde ise yüzde 51.52'lik zam kararının üzerine, çeşitli tarifelerde farklı düzeylerde ek artışlar gerçekleştirildi. Buna göre, taksilerin minimum (indi-bindi) ücretine yüzde 75 zam yapıldı. Kararla birlikte, İstanbul'da taksilerin 40 TL olan minimum ücreti 70 TL oldu. Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

  4. NE ZAMAN UYGULANAMAYA BAŞLAYACAK? Toplu ulaşımda yeni tarife 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde ise 14 Ağustos Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak.

    NE ZAMAN UYGULANAMAYA BAŞLAYACAK? Toplu ulaşımda yeni tarife 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde ise 14 Ağustos Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak.