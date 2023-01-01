İşte Emlak Konut Kura Çekiminde Son Gelişmeler
İşte Emlak Konut kura çekiminde son gelişmeler
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Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinde kura etabı bekleniyor. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesiyle beraber, ev sahibi olmak isteyenler THY Emlak Konut kura çekimi tarihini öğrenmek istiyor. İşte, Emlak Konut kura çekiminde son gelişmeler...
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Kura çekilişinin müracaatları 2 Haziran'da sona erdi. Tarihin sonra belirleneceği açıklanmıştı. Kura sonuç tarihi için internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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GENÇLERE YÜZDE 20 ÖZEL KONTENJAN
"İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel kontenjan ayrıldı.
Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.
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Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.
Proje, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini de bünyesinde barındıracak.