Yağlara Hücum Eden 6 Sabah İçeceği!

Salatalık suyu sağlıklı ve çok yönlü amaçla tüketilebilecek bir içecektir. Rendelenerek süzgeçten geçilir ve biriken su tüketilir. Salatalıkların su içeriği yüksektir ve bu idrar söktürücü suyun tadını çıkarın ve sıvı tutulmasını kontrol etmek için günde bir, tercihen kahvaltıyla birlikte için.

Birçok insan cildinin, tırnaklarının ve saçlarının kalitesini artırmak için diyetlerine salatalık suyu ekler.