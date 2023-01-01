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Yağlara Hücum Eden 6 Sabah İçeceği!

Yağlara hücum eden 6 sabah içeceği!

  1. Tarçınlı su yapmak için bir bardak suyu orta ateşte kaynatın. Su kaynama noktasına geldiğinde iki çubuk tarçını ekleyin ve 2 dakika kaynatın. Ocağı kapatın ve lezzetin çok daha konsantre olması için 5 dakika bekletin. <br> Bu süre geçtikten sonra, karışımı süzebilir ve lezzetli bir tarçın karışımının tadını çıkarabilirsiniz.<br> Midenizde bir ağırlık hissettiğinizde veya adet döneminde ödem sorunu yaşıyorsanız tarçınlı su tam bir şifa kaynağıdır.

    Tarçınlı su yapmak için bir bardak suyu orta ateşte kaynatın. Su kaynama noktasına geldiğinde iki çubuk tarçını ekleyin ve 2 dakika kaynatın. Ocağı kapatın ve lezzetin çok daha konsantre olması için 5 dakika bekletin.
    Bu süre geçtikten sonra, karışımı süzebilir ve lezzetli bir tarçın karışımının tadını çıkarabilirsiniz.
    Midenizde bir ağırlık hissettiğinizde veya adet döneminde ödem sorunu yaşıyorsanız tarçınlı su tam bir şifa kaynağıdır.

  2. Limonları kesin ve suyunu elde etmek için sıkın. Maydanozu yıkayıp blenderdan geçirin. Sonra bir buçuk su bardağı su dökün ve karıştırın.<p> Sürahideki suya limon suyu ve maydanoz karışımını ekleyin. <p> Şeker, bal veya tercih ettiğiniz başka bir tatlandırıcı ile tatlandırın. Tüm malzemeleri entegre edin.<br> Buzla servis edip limon dilimleri ve maydanoz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

    Limonları kesin ve suyunu elde etmek için sıkın. Maydanozu yıkayıp blenderdan geçirin. Sonra bir buçuk su bardağı su dökün ve karıştırın.

    Sürahideki suya limon suyu ve maydanoz karışımını ekleyin.

    Şeker, bal veya tercih ettiğiniz başka bir tatlandırıcı ile tatlandırın. Tüm malzemeleri entegre edin.
    Buzla servis edip limon dilimleri ve maydanoz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

  3. Salatalık suyu sağlıklı ve çok yönlü amaçla tüketilebilecek bir içecektir. Rendelenerek süzgeçten geçilir ve biriken su tüketilir. Salatalıkların su içeriği yüksektir ve bu idrar söktürücü suyun tadını çıkarın ve sıvı tutulmasını kontrol etmek için günde bir, tercihen kahvaltıyla birlikte için.<p> Birçok insan cildinin, tırnaklarının ve saçlarının kalitesini artırmak için diyetlerine salatalık suyu ekler.

    Salatalık suyu sağlıklı ve çok yönlü amaçla tüketilebilecek bir içecektir. Rendelenerek süzgeçten geçilir ve biriken su tüketilir. Salatalıkların su içeriği yüksektir ve bu idrar söktürücü suyun tadını çıkarın ve sıvı tutulmasını kontrol etmek için günde bir, tercihen kahvaltıyla birlikte için.

    Birçok insan cildinin, tırnaklarının ve saçlarının kalitesini artırmak için diyetlerine salatalık suyu ekler.

  4. Sıvı tutulmasını azaltmaya yardımcı olan doğal bir diüretiktir. Sağlıklı bir kahvaltıdan önce aç karnına alınması tavsiye edilir. Bir bardak suyun içine 2 tatlı kaşığı limon suyu, sabahları bağırsaklarımıza en çok yardımcı olan infüzyonlardan biridir. <p> Ayrıca bağırsak floramızın bakımını önlemek için su ve limonun infüzyonu hipertansiyonu önlemeye yardımcı olur. <p> Bunun nedeni limonun kalp yetmezliğini önleyebilen B vitamini içermesidir.

    Sıvı tutulmasını azaltmaya yardımcı olan doğal bir diüretiktir. Sağlıklı bir kahvaltıdan önce aç karnına alınması tavsiye edilir. Bir bardak suyun içine 2 tatlı kaşığı limon suyu, sabahları bağırsaklarımıza en çok yardımcı olan infüzyonlardan biridir.

    Ayrıca bağırsak floramızın bakımını önlemek için su ve limonun infüzyonu hipertansiyonu önlemeye yardımcı olur.

    Bunun nedeni limonun kalp yetmezliğini önleyebilen B vitamini içermesidir.

  5. Daha kıvamlı ve lezzetli bir içecek elde etmek için hindistan cevizi miktarını değiştirmeden 750 ml su kullanın, <p> Hindistan cevizi suyu nasıl hazırlanır? <p> Hindistan cevizini gece boyunca (veya en az 3 saat) suda bekletin. Diğer varyant, hindistancevizi suda neredeyse 15 dakika kaynayana kadar bir tencerede ısıtmaktır. Sıcaklık düşene kadar dinlenmeye bırakın. Güçlü bir blender ile karıştırın.<p> Bir kumaş filtreden geçirin. Eğer yoksa bir torba, tül veya çok ince elek tipi süzgeç kullanabilirsiniz.<br> Elde edilen sıvı Hindistan cevizi içeceğidir.

    Daha kıvamlı ve lezzetli bir içecek elde etmek için hindistan cevizi miktarını değiştirmeden 750 ml su kullanın,

    Hindistan cevizi suyu nasıl hazırlanır?

    Hindistan cevizini gece boyunca (veya en az 3 saat) suda bekletin. Diğer varyant, hindistancevizi suda neredeyse 15 dakika kaynayana kadar bir tencerede ısıtmaktır. Sıcaklık düşene kadar dinlenmeye bırakın. Güçlü bir blender ile karıştırın.

    Bir kumaş filtreden geçirin. Eğer yoksa bir torba, tül veya çok ince elek tipi süzgeç kullanabilirsiniz.
    Elde edilen sıvı Hindistan cevizi içeceğidir.

  6. Beyaz çay hazırlarken demlikteki suyu en yüksek derecede fokurdatarak kaynatmak gerekir.<p> Yaprak veya toz kullanımına göre kaşık sayısı ve beyaz çayın cinsine göre, ideal olan her 150 ml suya bir çay kaşığı ve 9 dakika demlenmesidir.<p> Diğer çaylar kadar klorofil veya tanen içermediğinden beyazı acılaşmaz, bu nedenle daha uzun süre demlenebilir.<p> Sıcak veya soğuk olarak içilebilir.

    Beyaz çay hazırlarken demlikteki suyu en yüksek derecede fokurdatarak kaynatmak gerekir.

    Yaprak veya toz kullanımına göre kaşık sayısı ve beyaz çayın cinsine göre, ideal olan her 150 ml suya bir çay kaşığı ve 9 dakika demlenmesidir.

    Diğer çaylar kadar klorofil veya tanen içermediğinden beyazı acılaşmaz, bu nedenle daha uzun süre demlenebilir.

    Sıcak veya soğuk olarak içilebilir.