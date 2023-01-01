İbrahim Tatlıses'ten Sürpriz Açıklama!
Herkesi şok eden sözleri Twitter'ından paylaştı
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Yaptıkları ve sözleriyle gündemden düşmeyen Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses sevenlerini sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı sevindiren haberi Twitter hesabından yayınladı.
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Esmersen Güzelsin, Aramam, Kop Gel Günahlarından gibi birçok şarkı, türkü ve filmleriyle Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan İbrahim Tatlıses herkesi heyecanlandıran haberi Twitter hesabından duyurdu.
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10. kez dede olmaya hazırlanan 6 çocuk babası usta şarkıcı 476.6 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından peş peşe mesajlar yayınladı.
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Daha önce 3 kez evlilik yaşayan Tatlıses hayranlarını şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının açıklamaları binlerce yorum aldı.
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"Her an sürpriz bir evlilik yapabilirim, çok uzak değil" diye yazan ünlü isim, ardından da; "Teklik Allah'a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz aylarda kendisinden 43 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Tatlıses'in kiminle evleneceği merak konusu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in o tweeti...
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