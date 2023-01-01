O eşya altın değerinde, sakın çöpe atmayın sakın

SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
7 şehirde şehitlere veda edildi
7 şehirde şehitlere veda edildi
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
Meteoroloji uyardı: Yeniden sıcak hava dalgası geliyor
Meteoroloji uyardı: Yeniden sıcak hava dalgası geliyor
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
Berberler de zam yaptı: İstanbul'da ilçeye göre fiyat değişiyor
Berberler de zam yaptı: İstanbul'da ilçeye göre fiyat değişiyor
İlk konut alımı için destek geliyor
İlk konut alımı için destek geliyor
YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor
YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor
'Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız'
'Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız'
Emekli hemşire dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı
Emekli hemşire dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
Mersin'de 9'u FETÖ olmak üzere 20 terör şüphelisine operasyon
Mersin'de 9'u FETÖ olmak üzere 20 terör şüphelisine operasyon
Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak
Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!
Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!
Depremde can kaybı oldu mu? Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Depremde can kaybı oldu mu? Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Bakan Koca: UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildi
Bakan Koca: UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildi
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü
Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü
'Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok'
'Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok'
Bakan Şimşek, Merkez Bankasının rezerv artışını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankasının rezerv artışını değerlendirdi
İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu

O Eşya Altın Değerinde, Sakın Çöpe Atmayın Sakın

O eşya altın değerinde, sakın çöpe atmayın sakın

  1. Hepimizin evinde bulunan o eşya artık servet değerinde! Sakın çöpe gitmesin içinde altın var - Gelişen teknoloji ile artan teknolojik cihazlar artık küçük bir servet değerinde satılırken ne yazık ki bu eşyaların kullanım ömürleri ise oldukça kısa oluyor. Özellikle de akıllı cep telefonları, tablet, dizüstü bilgisayar ve televizyonlar gibi cihazlar yeni çıkan üst özellikli ürünler sonrasında kısa sürede değiştiriliyor.

    Hepimizin evinde bulunan o eşya artık servet değerinde! Sakın çöpe gitmesin içinde altın var - Gelişen teknoloji ile artan teknolojik cihazlar artık küçük bir servet değerinde satılırken ne yazık ki bu eşyaların kullanım ömürleri ise oldukça kısa oluyor. Özellikle de akıllı cep telefonları, tablet, dizüstü bilgisayar ve televizyonlar gibi cihazlar yeni çıkan üst özellikli ürünler sonrasında kısa sürede değiştiriliyor.

  2. Pek çok kişi ise arızalanan cihazlarını bir fırsat olarak görüyor ve üst modele geçiş için kullanıyorlar. Türkiye'de her evde artık en az 2 cep telefonu olduğu verilerle ortaya çıkarken 2022 senesinin ilk çeyreğine ilişkin açıklanan resmi verilere göre Türkiye'de 70,5 milyon mobil olmak üzere toplam 88,8 milyon telefon bulunuyor. Kullanım ömrü sona eren teknolojik cihazlarda aslında bir servet yattığı ortaya çıktı.

    Pek çok kişi ise arızalanan cihazlarını bir fırsat olarak görüyor ve üst modele geçiş için kullanıyorlar. Türkiye'de her evde artık en az 2 cep telefonu olduğu verilerle ortaya çıkarken 2022 senesinin ilk çeyreğine ilişkin açıklanan resmi verilere göre Türkiye'de 70,5 milyon mobil olmak üzere toplam 88,8 milyon telefon bulunuyor. Kullanım ömrü sona eren teknolojik cihazlarda aslında bir servet yattığı ortaya çıktı.

  3. Açıklanan resmi verilere göre Türkiye'de kişi başına her sene 8 kg elektronik atık üretilirken bu atıkların büyük bir bölümünün çöpe gittiği ortaya çıktı. Oysa ki çöpe giden her cihazın içerisinde küçük bir servet yatıyor. Günümüzde yükselen enflasyon, döviz kuru ve yaşanan çip krizi ile elektronik cihazların değeri her geçen gün artarken bozulan cihazların içinde yer alan çiplerin yanı sıra altın ve paladyum gibi pek çok önemli parça bulunduğu açıklandı.

    Açıklanan resmi verilere göre Türkiye'de kişi başına her sene 8 kg elektronik atık üretilirken bu atıkların büyük bir bölümünün çöpe gittiği ortaya çıktı. Oysa ki çöpe giden her cihazın içerisinde küçük bir servet yatıyor. Günümüzde yükselen enflasyon, döviz kuru ve yaşanan çip krizi ile elektronik cihazların değeri her geçen gün artarken bozulan cihazların içinde yer alan çiplerin yanı sıra altın ve paladyum gibi pek çok önemli parça bulunduğu açıklandı.

  4. Cep telefonları başta olmak üzere televizyon, dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlar, tablet gibi günlük hayatta elimizden düşürmediğimiz pek çok cihazda kullanılan parçaların aslında servet değerinde olduğu açıklandı.

    Cep telefonları başta olmak üzere televizyon, dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlar, tablet gibi günlük hayatta elimizden düşürmediğimiz pek çok cihazda kullanılan parçaların aslında servet değerinde olduğu açıklandı.

  5. Birleşmiş Milletler Üniversitesi ile beraber Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayımlanan rapor ile Türkiye'de 623 ton e-atık olduğu belirtildi. Yayımlanan raporda sadece telefonların içinde bulunan materyallerin toplam değerinin 55 milyar euro olduğu belirtildi.

    Birleşmiş Milletler Üniversitesi ile beraber Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayımlanan rapor ile Türkiye'de 623 ton e-atık olduğu belirtildi. Yayımlanan raporda sadece telefonların içinde bulunan materyallerin toplam değerinin 55 milyar euro olduğu belirtildi.

  6. Cep telefonlarının elektrik aksamları içerisinde iletkenliği arttırmak için altın ve paladyum kullanıldığı belirtilirken telefon içindeki ana kart, 14 ve 22 ayar altın, değerli paladyum ve işe yarayan diğer parçalar sayesinde her bir telefon aslında çöpe atıldığında küçük bir servette çöpe gitmiş oluyor.

    Cep telefonlarının elektrik aksamları içerisinde iletkenliği arttırmak için altın ve paladyum kullanıldığı belirtilirken telefon içindeki ana kart, 14 ve 22 ayar altın, değerli paladyum ve işe yarayan diğer parçalar sayesinde her bir telefon aslında çöpe atıldığında küçük bir servette çöpe gitmiş oluyor.