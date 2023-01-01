O eşya altın değerinde, sakın çöpe atmayın sakın

Pek çok kişi ise arızalanan cihazlarını bir fırsat olarak görüyor ve üst modele geçiş için kullanıyorlar. Türkiye'de her evde artık en az 2 cep telefonu olduğu verilerle ortaya çıkarken 2022 senesinin ilk çeyreğine ilişkin açıklanan resmi verilere göre Türkiye'de 70,5 milyon mobil olmak üzere toplam 88,8 milyon telefon bulunuyor. Kullanım ömrü sona eren teknolojik cihazlarda aslında bir servet yattığı ortaya çıktı.