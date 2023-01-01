O Eşya Altın Değerinde, Sakın Çöpe Atmayın Sakın
O eşya altın değerinde, sakın çöpe atmayın sakın
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Hepimizin evinde bulunan o eşya artık servet değerinde! Sakın çöpe gitmesin içinde altın var - Gelişen teknoloji ile artan teknolojik cihazlar artık küçük bir servet değerinde satılırken ne yazık ki bu eşyaların kullanım ömürleri ise oldukça kısa oluyor. Özellikle de akıllı cep telefonları, tablet, dizüstü bilgisayar ve televizyonlar gibi cihazlar yeni çıkan üst özellikli ürünler sonrasında kısa sürede değiştiriliyor.
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Pek çok kişi ise arızalanan cihazlarını bir fırsat olarak görüyor ve üst modele geçiş için kullanıyorlar. Türkiye'de her evde artık en az 2 cep telefonu olduğu verilerle ortaya çıkarken 2022 senesinin ilk çeyreğine ilişkin açıklanan resmi verilere göre Türkiye'de 70,5 milyon mobil olmak üzere toplam 88,8 milyon telefon bulunuyor. Kullanım ömrü sona eren teknolojik cihazlarda aslında bir servet yattığı ortaya çıktı.
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Açıklanan resmi verilere göre Türkiye'de kişi başına her sene 8 kg elektronik atık üretilirken bu atıkların büyük bir bölümünün çöpe gittiği ortaya çıktı. Oysa ki çöpe giden her cihazın içerisinde küçük bir servet yatıyor. Günümüzde yükselen enflasyon, döviz kuru ve yaşanan çip krizi ile elektronik cihazların değeri her geçen gün artarken bozulan cihazların içinde yer alan çiplerin yanı sıra altın ve paladyum gibi pek çok önemli parça bulunduğu açıklandı.
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Cep telefonları başta olmak üzere televizyon, dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlar, tablet gibi günlük hayatta elimizden düşürmediğimiz pek çok cihazda kullanılan parçaların aslında servet değerinde olduğu açıklandı.
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Birleşmiş Milletler Üniversitesi ile beraber Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayımlanan rapor ile Türkiye'de 623 ton e-atık olduğu belirtildi. Yayımlanan raporda sadece telefonların içinde bulunan materyallerin toplam değerinin 55 milyar euro olduğu belirtildi.
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Cep telefonlarının elektrik aksamları içerisinde iletkenliği arttırmak için altın ve paladyum kullanıldığı belirtilirken telefon içindeki ana kart, 14 ve 22 ayar altın, değerli paladyum ve işe yarayan diğer parçalar sayesinde her bir telefon aslında çöpe atıldığında küçük bir servette çöpe gitmiş oluyor.