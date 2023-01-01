Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?
2023 ağustos ayı aile destek ödemesi tarihi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen "Aile destek ödemelerinin" bir yıl daha uzatılmasına karar verilmesinin ardından hak sahipleri ödemelerin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı.
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"2023 Ağustos ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?" soruları arama motorlarında ilk sıralarda yer almaya başladı.
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Her ay bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan aile destek ödemelerinin, ağustos ayında hangi tarihlerde yatacağı merak konusu oldu.
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Normal şartlarda haziran ayında sona erecek olan aile destek ödemelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmasının ardından 2023 yılının ağustos ayı ödemeleri için tarih de araştırılmaya başladı.
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Peki Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte 2023 ağustos ayı aile destek ödemesi tarihi...
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Geçtiğimiz Temmuz ayının 11'inde hesaplara yatırılan ödemelerin ağustos ayında ne zaman yatıralacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
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Fakat diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
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Ödemelerin her ay ayın ikinci haftasında yapılması nedeniyle gözler en geç bu cuma gününe çevrildi.
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AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI? Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde: 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL
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AİLE DESTEK PAKETİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ! Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
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1-2 çocuklu hanelere- 350 TL 3 çocuklu hanelere- 450 TL 4 çocuklu hanelere- 550 TL 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL 350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.