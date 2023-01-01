Sağlık İçin Günde 10 Bin Adım Mı Yoksa?

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 4 BİN ADIM YETERLİ Mİ? Uzmanlar yürüyüşün öneminden bahsederken genellikle 10 bin adım ve üzerini atmanız gerektiğini söylerler. Ancak yapılan yeni bir çalışmayla pek çok kişi üzerinde yapılan araştırma bu sonucu vermiyor.