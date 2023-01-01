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Sağlık İçin Günde 10 Bin Adım Mı Yoksa?

Sağlıklı yaşam için günlük 10 bin adımlar konuşulurken, dünya genelinde yapılan araştırmalar sonucunda 4 bin adımın yeterli olabileceği ortaya kondu.

  1. Kilolardan kurtulmak, ideal ölçülere kavuşmak ve sağlıklı olmak için düzenli yürüyüş yapmak önemli.

    Kilolardan kurtulmak, ideal ölçülere kavuşmak ve sağlıklı olmak için düzenli yürüyüş yapmak önemli.

  2. Bunu çokça duyduğumuz 10 bin adım kuralına uygun yapmak ise tartışmalı. Uzmanlar, doğru olanın kişiye ve yaşa uygun egzersiz olduğunu söylüyor.

    Bunu çokça duyduğumuz 10 bin adım kuralına uygun yapmak ise tartışmalı. Uzmanlar, doğru olanın kişiye ve yaşa uygun egzersiz olduğunu söylüyor.

  3. Dünya çapında 226 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, günde 4 bin adımın erken ölüm riskini azaltmaya başlamak için yeterli olduğu tespit edildi.

    Dünya çapında 226 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, günde 4 bin adımın erken ölüm riskini azaltmaya başlamak için yeterli olduğu tespit edildi.

  4. Sadece 2 bin 300 adım kalp ve damar sağlığını olumlu katkı için yeterli. 4 bin adım üstüne eklenecek her bin adım ise erken ölüm riskini yüzde 15 azaltıyor.

    Sadece 2 bin 300 adım kalp ve damar sağlığını olumlu katkı için yeterli. 4 bin adım üstüne eklenecek her bin adım ise erken ölüm riskini yüzde 15 azaltıyor.

  5. Polonya ve ABD'den araştırmacılar her yaş ve cinsiyetin adım atmanın faydasını gördüğünü belirtiyor.

    Polonya ve ABD'den araştırmacılar her yaş ve cinsiyetin adım atmanın faydasını gördüğünü belirtiyor.

  6. Dünya Sağlık Örgütü az hareket etmenin yılda 3.2 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu söylüyor.

    Dünya Sağlık Örgütü az hareket etmenin yılda 3.2 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu söylüyor.

  7. Yetersiz hareket, dünya çapında en yaygın dördüncü ölüm sebebi.

    Yetersiz hareket, dünya çapında en yaygın dördüncü ölüm sebebi.

  8. Uzmanlara göre uzun süreler oturmak metabolizmayı yavaşlatmanın yanında kas kütlesinin erimesine de neden oluyor.

    Uzmanlara göre uzun süreler oturmak metabolizmayı yavaşlatmanın yanında kas kütlesinin erimesine de neden oluyor.

  9. PEKİ 10 BİN ADIM HİKAYESİ YALAN MIYDI? GÜNDE KAÇ ADIM ATMAK SAĞLIKLI?

    PEKİ 10 BİN ADIM HİKAYESİ YALAN MIYDI? GÜNDE KAÇ ADIM ATMAK SAĞLIKLI?

  10. SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 4 BİN ADIM YETERLİ Mİ? Uzmanlar yürüyüşün öneminden bahsederken genellikle 10 bin adım ve üzerini atmanız gerektiğini söylerler. Ancak yapılan yeni bir çalışmayla pek çok kişi üzerinde yapılan araştırma bu sonucu vermiyor.

    SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 4 BİN ADIM YETERLİ Mİ? Uzmanlar yürüyüşün öneminden bahsederken genellikle 10 bin adım ve üzerini atmanız gerektiğini söylerler. Ancak yapılan yeni bir çalışmayla pek çok kişi üzerinde yapılan araştırma bu sonucu vermiyor.

  11. BBC'nin haberine göre, Polonya'daki Lodz Tıp Üniversitesi ve ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma ekipleri, sağlıklı yaşam için insanlar hangi yaş grubunda olursa olsunlar, nerede yaşadıkları önemsenmeksizin yürümenin faydalarından etkileniyorlar.

    BBC'nin haberine göre, Polonya'daki Lodz Tıp Üniversitesi ve ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma ekipleri, sağlıklı yaşam için insanlar hangi yaş grubunda olursa olsunlar, nerede yaşadıkları önemsenmeksizin yürümenin faydalarından etkileniyorlar.