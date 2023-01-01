Kavun Seçmenin 5 Pratik Yöntemi!
Kavun seçmenin 5 pratik yöntemi!
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Serinlemek isteyen pek çok insan meyve olarak kavunu tercih edebiliyor. Nitekim sulu yapısı ile soğuk olduğunda serinlik hissi sağlayabilen kavun, lezzetli olduğunda adeta tadından da yenmiyor. Bu nedenle birçok insan lezzetli kavun seçme yöntemlerini de araştırılabiliyor. Ayrıca bazı yöntemler sayesinde o meyvenin lezzetlisini seçmek meğer bu kadar kolaymış bile denilebiliyor.
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Kavun lezzetli olduğunda adeta damaklardan silinmeyecek bir lezzeti oluşturabiliyor. Nitekim o meyvenin lezzetlisini seçmek meğer bu kadar kolaymış bile dedirtebilen 5 yöntem bulunuyor. Söz konusu yöntemler hemen aşağıda yer alıyor.
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Kavunun dışına bakmak, lezzetli olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir. Söz konusu meyvenin dışı çok sert ya da yumuşak olursa lezzetli olmayabilir. Nitekim seçilen meyvenin biraz yumuşak olması, tadının tatlı olması için yeterli olabiliyor. Ancak kabuğu sert ise olgunlaşmamış da olabilir.
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Kavun seçerken ağırlığına bakılması tavsiye ediliyor. Nitekim boyutuna göre daha ağır olan kavun, daha lezzetli olabilir.
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Bu meyvenin dış yüzeyindeki kök kısmı yumuşak ise, tatlı olduğu anlamına gelebilir.
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Sese dikkat edilmesi öneriliyor. Nitekim söz konusu meyveye vurulduğunda tiz bir ses çıkıyorsa, yeterince olgunlaşmadığı anlamına gelebilir. Ancak meyveden tok bir ses çıkıyorsa, olgunlaştığı anlamına gelebilir.
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Kokusuna bakmak da bir seçme yöntemi olarak tercih edilebiliyor. Nitekim kavunun kök kısmı koklandığında güzel kokuyorsa, tatlı olduğunu işaret edebilir.