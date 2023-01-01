Üç Maymunu Oynayan Ünlüler!

SÖZDE ATATÜRKÇÜLERDEN ÇIT YOK! Her fırsatta Atatürkçü olduklarını dile getiren sözde sanatçılar bu konuda kendilerine yöneltilen soruları sanki Türkiye'de değil de Fildişi Sahilleri'nde yaşıyormuş gibi "Bilgim yok, yorum yok" diye kulak ardı yapıp geçiştirmeye devam ediyorlar.