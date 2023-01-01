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187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu

Üç Maymunu Oynayan Ünlüler!

Birce Akalay ve Hazal Kaya'nın yaptığı yorumlar tepkiler...

  1. FOX TV'nin dijital platformu Disney Plus'ın Ermeni lobisi baskısıyla Atatürk dizisini yayından çekmesine tepkiler çığ gibi büyürken sözde Atatürkçü sanatçılar işsiz kalırım korkusuyla tek kelime edemedi. Birce Akalay, açıklamasıyla manevra yeteneğini gösterirken Hazal Kaya "Konuyla ilgili bilgim yok" açıklamasıyla pes dedirtti.

    FOX TV'nin dijital platformu Disney Plus'ın Ermeni lobisi baskısıyla Atatürk dizisini yayından çekmesine tepkiler çığ gibi büyürken sözde Atatürkçü sanatçılar işsiz kalırım korkusuyla tek kelime edemedi. Birce Akalay, açıklamasıyla manevra yeteneğini gösterirken Hazal Kaya "Konuyla ilgili bilgim yok" açıklamasıyla pes dedirtti.

  2. Disney Plus?ın 29 Ekim?de yayınlanması planlanan Atatürk dizisi, Ermeni lobisinin baskıları nedeniyle iptal oldu. Skandal karara sosyal medyadan tepki yağarken binlerce kişi aboneliğini iptal ettiriken bazı sanatçılar üç maymunu oynuyor.

    Disney Plus?ın 29 Ekim?de yayınlanması planlanan Atatürk dizisi, Ermeni lobisinin baskıları nedeniyle iptal oldu. Skandal karara sosyal medyadan tepki yağarken binlerce kişi aboneliğini iptal ettiriken bazı sanatçılar üç maymunu oynuyor.

  3. SÖZDE ATATÜRKÇÜLERDEN ÇIT YOK! Her fırsatta Atatürkçü olduklarını dile getiren sözde sanatçılar bu konuda kendilerine yöneltilen soruları sanki Türkiye'de değil de Fildişi Sahilleri'nde yaşıyormuş gibi "Bilgim yok, yorum yok" diye kulak ardı yapıp geçiştirmeye devam ediyorlar.

    SÖZDE ATATÜRKÇÜLERDEN ÇIT YOK! Her fırsatta Atatürkçü olduklarını dile getiren sözde sanatçılar bu konuda kendilerine yöneltilen soruları sanki Türkiye'de değil de Fildişi Sahilleri'nde yaşıyormuş gibi "Bilgim yok, yorum yok" diye kulak ardı yapıp geçiştirmeye devam ediyorlar.

  4. Birce Akalay ve Hazal Kaya, Disney Plus'ın yaptığı saygısızlığa sessiz kaldı.

    Birce Akalay ve Hazal Kaya, Disney Plus'ın yaptığı saygısızlığa sessiz kaldı.

  5. Oyuncu Birce Akalay, "Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben Ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" şeklindeki sözleriyle manevra yeteneğini gösterdi.

    Oyuncu Birce Akalay, "Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben Ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" şeklindeki sözleriyle manevra yeteneğini gösterdi.

  6. Diğer oyuncun Hazal Kaya ise "Yorum yapacak kadar bilgim yok, bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık. Yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" diyerek yan çizdi.

    Diğer oyuncun Hazal Kaya ise "Yorum yapacak kadar bilgim yok, bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık. Yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" diyerek yan çizdi.

  7. TEPKİLER ÇIĞ GİBİ! Bu konuda Akalay ve Kaya'nın yaptığı (ya da yapamadığı) yorumlar ise büyük tepki topladı.

    TEPKİLER ÇIĞ GİBİ! Bu konuda Akalay ve Kaya'nın yaptığı (ya da yapamadığı) yorumlar ise büyük tepki topladı.