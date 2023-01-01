Chatgpt Şirketler İçin Tuzak Mı Kurtarıcı Mı?
ChatGPT, şirketler için bir kurtarıcı mı yoksa bir tuzak mı? İşte çalışanların ve yöneticilerin ChatGPT hakkındaki düşünceleri...
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Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, ABD'deki birçok çalışan bazı sorumluluklarını gerçekleştirmek için ChatGPT'yi kullanıyor.
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Dünya çapındaki şirketler, kullanıcılarla sohbet etmek ve sayısız soruyu yanıtlamak için üretken yapay zeka kullanan bir chatbot programı olan ChatGPT'den en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını düşünüyor. Ancak güvenlik firmaları ve bazı şirketler, ChatGPT?nin kullanımının fikri mülkiyet ve strateji sızıntılarına yol açabileceğine dair endişelerini dile getirdi.
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ÇALIŞANLAR CHATGPT'Yİ NE İÇİN KULLANIYOR? Çalışanlar ChatGPT'yi en çok e-posta taslakları hazırlamak, belgeleri özetlemek ve ön araştırma yapmak için kullandıklarını belirtti.
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Reuters/Ipsos'un ABD genelinde 2 bin 625 yetişkinle, 11-17 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ankete katılanların yüzde 28'i iş yerinde düzenli olarak ChatGPT kullandıklarını söylerken, sadece yüzde 22'si işverenlerinin bu tür harici araçlara açıkça izin verdiğini belirtti.
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Ancak ıuzmanlar, ChatGPT?de oluşturulan sohbetlerin farklı şirketlerdeki kişiler tarafından okunabileceğini, sohbet botunun yapay zekasının eğitim sırasında işlediği verileri yeniden üretebileceğini ve bu iki durum da özel bilgiler için potansiyel bir risk oluşturduğunu kaydetti.
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"İNSANLAR YAPAY ZEKA PROGRAMLARININ VERİLERİNİ NASIL KULLANDIĞINI ANLAMIYOR" Kurumsal güvenlik firması Okta'nın müşteri güveninden sorumlu başkan yardımcısı Ben King, "İnsanlar üretici yapay zeka hizmetlerini kullandıklarında verilerin nasıl kullanıldığını anlamıyorlar. Bu ücretsiz bir hizmet. Bu nedenle şirketler riski olağan değerlendirme süreçlerinden geçiremeyecekler." dedi.
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YAPAY ZEKA PROGRAMI ÜRETEN ŞİRKETLER NE DEDİ? Diğer taraftan OpenAI, çalışanların ChatGPT'yi kullanmasının sonuçları sorulduğunda yorum yapmayı reddetti, ancak kurumsal ortaklara, açık izin vermedikleri sürece verilerinin sohbet botunu daha fazla eğitmek için kullanılmayacağına dair güvence veren yakın tarihli bir şirket blog yazısının altını çizdi. İnsanlar Google'ın Bard'ını kullandıklarında metin, konum ve diğer kullanım bilgileri gibi veriler toplanıyor. Şirket, kullanıcıların hesaplarındaki geçmiş etkinlikleri silmelerine ve yapay zekaya beslenen içeriğin kaldırılmasını talep etmelerine olanak tanıyor. Alphabet'in sahibi olduğu, Google, daha fazla ayrıntı istendiğinde yorum yapmayı reddetti. Microsoft ise yorum talebine yanıt vermedi.
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ABD'deki bir Tinder çalışanı, arkadaşlık uygulamasındaki çalışanların, şirket resmi olarak izin vermese de ChatGPT'yi e-posta yazmak gibi "zararsız görevler" için kullandığını söyledi. İsmini vermeyen kişi "Sıradan e-postalar. Ekip etkinlikleri için komik takvim davetleri yapmak, biri ayrılırken veda e-postaları göndermek gibi çok önemli olmayan e-postalar... Genel araştırma için de kullanıyoruz." diye konuştu. Çalışan, Tinder'ın "ChatGPT yok kuralı" olduğunu ancak çalışanların bunu "Tinder'da olduğumuz hakkında hiçbir şey açığa vurmayan genel bir şekilde" kullandığını söyledi.
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Mayıs ayında Samsung Electronics, bir çalışanının platforma hassas kodlar yüklediğini tespit ettikten sonra personelinin ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçlarını kullanmasını dünya genelinde yasaklamıştı. Samsung 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Çalışanların üretkenliğini ve verimliliğini artıran üretken yapay zeka kullanımı için güvenli bir ortam yaratmaya yönelik önlemleri gözden geçiriyoruz.Ancak, bu önlemler hazır olana kadar, şirket cihazları aracılığıyla üretken yapay zeka kullanımını geçici olarak kısıtlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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YAPAY ZEKADAN FAYDALANAN ŞİRKETLER Öte yandan, Reuters'a konuşan bazı şirketler ChatGPT ve benzeri platformları benimserken güvenliği de göz önünde bulundurduklarını söyledi. Bir Coca-Cola sözcüsü, "Yapay zekanın operasyonel etkinliği nasıl artırabileceğini test etmeye ve öğrenmeye başladık." dedi ve verilerin güvenlik duvarı içinde kaldığını ekledi.
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Coca-Cola'nın ekiplerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için yapay zekayı kullanmayı planladığını belirten sözcü, "Şirket içinde, üretkenlik için Coca-Cola ChatGPT'nin kurumsal sürümünü kısa süre önce başlattık." dedi.
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Tate & Lyle Mali İşler Direktörü Dawn Allen ise Reuters'a verdiği demeçte, küresel bileşen üreticisinin ChatGPT'yi denediğini ve "güvenli bir şekilde kullanmanın bir yolunu bulduğunu" söyledi.Allen, "Farklı ekiplerimiz, onlarca deney ile bunu nasıl kullanmak istediklerine karar veriyorlar. Yatırımcı ilişkilerinde kullanmalı mıyız? Bilgi yönetiminde kullanmalı mıyız? Görevleri daha verimli bir şekilde yerine getirmek için nasıl kullanabiliriz?."
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Bazı çalışanlar platforma şirket bilgisayarlarından hiç erişemediklerini söyledi. Basına konuşma yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen bir Procter & Gamble çalışanı, "Ofis ağında tamamen yasaklanmış, sanki çalışmıyor." dedi. P&G ise yorum yapmayı reddetti.
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"DİKKATLİ DAVRANILMASI GEREKİYOR" Siber güvenlik firması Nominet'in baş bilgi güvenliği sorumlusu Paul Lewis, firmaların temkinli olmakta haklı olduklarını söyledi. Lewis, "Herkes bu artan kabiliyetten faydalanıyor, ancak bilgiler tamamen güvenli değil ve veriler dışarı çıkarılabilir," dedi ve yapay zeka sohbet robotlarının bilgileri ifşa etmesini sağlamak için kullanılabilecek "kötü niyetli iyazılımlara" atıfta bulundu. Lewis, "Genel bir yasak henüz gerekli değil, ancak dikkatli davranmamız gerekiyor." dedi.