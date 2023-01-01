Tarihin Seyrini Değiştiren Türk Silahları
Türklerin tarihinin seyrini değiştiren silahları! İşte Türklerin tarihe damga vuran silahları
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Türkler tarih sahnesine çıktıkları günden beri savaş aletlerini kullanmadaki marifetleriyle tüm dünyaya meydan atarak gücünü gösterdi. Bozkır halklarına sürekli üstün gelen Türklerin tarihe damga vuran silahları neler? İşte tarihin seyrini değiştiren Türk silahları...
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OK Tarihin en eski silahları arasında yer alan ok Türklerin atlı okçu birlikleri kurarak diğer devletlere üstün geldiği etkili silahlardan biridir.
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TEMREN- OK UCU Temren adı verilen ok uçları çeşitli şekillerde oluyordu görselde Hunlara ait ok çeşitli ok uçlarını görmekteyiz bu temrenler günümüzde Ordos müzesinde sergileniyor.
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ISLIK ÇALAN OK UCU Tarihçiler tarafından Büyük Hun imparatoru Mete han tarafından icat edildiği düşünülen ıslık çalan ok, ok uçlarının ok'a takılmalarıyla birlikte meydana gelmiştir, çavuş oku ya da vızıldayan ok adlarıyla da anılan bu ok öldürme amaçlı değildir. Bu ok atıldığında ıslık benzeri ses çıkarttığı için bu adı almıştır. Bu ok çıkardığı ses sayesinde düşmaın moralini bozmaya ve birliklerin kendi yerlerini işaret vermek için kullanılmıştır. Görseldeki Hunlar'a ait ıslık çalan oklar Ordos müzesinde sergileniyor.
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YAY Yay,Türklerin kullandığı en önemli silahlar arasında kuşkusuz ilk sırayı alması gerektiğini düşündüğümüz bir savaş aracıdır. Türkler yay yapımında o kadar ustalaştılar ki diğer milletlerin yaylarından 2 kat güçlü olan kendi yaylarını yaptılar. türk Yayı'nın bu denli güçlü olasındaki sır diğer yayların aksine yani tersine kurulmasından kaynaklanıyordu.
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TOLGA-MİĞFER Tolga: Savaş sırasında başa gelebilecek her türlü tehlikeden korunmak için kullanılan bir savaş aletidir. Görselde Osmanlı Devleti Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'e ait miğfer gösteriliyor. Günümüzde bu miğfer Topkapı Sarayı Müzesinde sergileniyor.
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ÖRME ZIRH Savaş alanlarında oklardan korunmak için zincirlerin birbirine eklenmesi seklinde oluşturulmuştur.
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SADAK- TİRKEŞ Yay ve okların taşınması için kullanılan kılıflar olarak günümüze kadar gelmiştir.
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KİRİŞ Kiriş, Yay'a takılan ve ok'un takıldığı ip olarak bilinir. DİPNOT: Lisede tarih kitaplarımızdan öğrendiğimiz '' Türklerde hanedan üyesinin kanı akıtılmaz yayının kirişiyle boğulurdu'' cümlesindeki o kiriş, bu kiriş işte.
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KEMENT Yüksek libredeki yayları kurmaya yarayan kemer olarak biliniyor.
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KOL KORUMASI - KOLÇAK Ok atarken kolu korumak üzere yapılmış savaş aletidir.
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ZİHGİR- OKÇU YÜZÜĞÜ Zihgir, ok atarken oku çekiş sırasında baş parmağın yıpranmasını engellemek amacıyla kullanılan savaş aletidir. Görselde Selçuklu Dönemi türk yapımı zihgirler gösteriliyor.
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NAVEK Navek: Kısa boyda okların atıcıya zarar vermeden düşmana atılmasını sağlayan boru olarak biliniyor.
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TEBER İki el ile tutulmak suretiyle kullanılan savaş aletidir. Görselde 16.-17Yüzyıla ait çeşitli türk yapımı teberler gösteriliyor.
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YATAĞAN KILICI Çeşitli kılıç türleri arasında yapısındaki eğrilik itibariyle savaşlarda diğer kılıçlara üstünlük sağlayan türk yapımı yatağan kılıcı gösteriliyor.
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SAVAŞ BALTASI Görselde 1800'lü Yıllara ait savaş baltası gösterilmiştir. Günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi Silah Koleksiyonu'nda sergileniyor.