'Bulaşık Süngeri Tehlike Saçıyor'

SÜNGER YERİNE FIRÇA TERCİH EDİLMELİ Toplanan tüm süngerlerin bulaşık yıkamak için kullanıldığı belirtildi. Portekiz'den gelen 20 süngerden 19'u haftada beş ile altı kez veya daha sık kullanıldı. Norveç'te toplanan fırçalardan 35 tanesinden 32'si haftada beş ile altı kez veya daha fazla kullanıldı. Norveç'te toplanan süngerler daha az kullanıldı.