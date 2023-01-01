İkinci İl Dışı Tayinleri Ne Zaman?

İKİNCİ İL DIŞI TAYİNLER NE ZAMAN? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı tanıyacakları açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin 23 Ağustos'ta tamamlanmasından sonra ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.