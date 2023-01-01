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İkinci İl Dışı Tayinleri Ne Zaman?

MEB ikinci il dışı atamaları hakkında açıklama yaptı

  1. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını geçtiğimiz hafta erişime açmıştı. Şimdi ise ikinci başvurular gündemde. Konuya dair Bakan'dan açıklama geldi. İşte, MEB ikinci il dışı atamaları hakkında son bilgiler...

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını geçtiğimiz hafta erişime açmıştı. Şimdi ise ikinci başvurular gündemde. Konuya dair Bakan'dan açıklama geldi. İşte, MEB ikinci il dışı atamaları hakkında son bilgiler...

  2. İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI AÇIKLANMIŞTI Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında alınmıştı. Sonuçlar MEB tarafından ilan edildi. Atama için başvuruda bulunanlar sonuçları, MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

    İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI AÇIKLANMIŞTI Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında alınmıştı. Sonuçlar MEB tarafından ilan edildi. Atama için başvuruda bulunanlar sonuçları, MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

  3. İKİNCİ İL DIŞI TAYİNLER NE ZAMAN? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı tanıyacakları açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin 23 Ağustos'ta tamamlanmasından sonra ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

    İKİNCİ İL DIŞI TAYİNLER NE ZAMAN? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı tanıyacakları açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin 23 Ağustos'ta tamamlanmasından sonra ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

  4. Bakan Tekin, konuya ilişkin olarak öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle, bütün boş normların açılarak yapılacağını bildirdi. İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvim, önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

    Bakan Tekin, konuya ilişkin olarak öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle, bütün boş normların açılarak yapılacağını bildirdi. İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvim, önümüzdeki günlerde ilan edilecek.