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Çürüyen Domatesleri Sakın Çöpe Atmayın!

Öyle bir işe yarıyor ki

  1. Sabah kahvaltılarının vazgeçilme sebzelerinden biri olan domates sıcak havalarda çok çabuk çürüyor. Doğru saklanmadığı takdirde de çok hızla çürüyen domatesleri değerlendirebileceğiniz bazı alanlar bulunuyor. Yemeklerde de kullanılan domates çürüdüğü takdirde çöpe atmak yerine değerlendirebileceğiniz anları sizler için değerlendirdik. işte o detaylar...

    Sabah kahvaltılarının vazgeçilme sebzelerinden biri olan domates sıcak havalarda çok çabuk çürüyor. Doğru saklanmadığı takdirde de çok hızla çürüyen domatesleri değerlendirebileceğiniz bazı alanlar bulunuyor. Yemeklerde de kullanılan domates çürüdüğü takdirde çöpe atmak yerine değerlendirebileceğiniz anları sizler için değerlendirdik. işte o detaylar...

  2. C vitamini yönünden zengin olan domates salça yapımında, kış için menemenlik sos ve yemeklerde kullanılıyor. Yaz mevsiminde satın aldığınız domatesler zamanla çürürken çöpe atmak yerine değerlendirebileceğiniz bazı kullanım alanları mevcıt.

    C vitamini yönünden zengin olan domates salça yapımında, kış için menemenlik sos ve yemeklerde kullanılıyor. Yaz mevsiminde satın aldığınız domatesler zamanla çürürken çöpe atmak yerine değerlendirebileceğiniz bazı kullanım alanları mevcıt.

  3. SALÇA YAPARAK DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ Uzun süre beklemiş ezik deforme olmuş domtaesleri ayıklayarak çürümeye yeni başlayan yerleri kesip salça yapımında kullanabilirsiniz.

    SALÇA YAPARAK DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ Uzun süre beklemiş ezik deforme olmuş domtaesleri ayıklayarak çürümeye yeni başlayan yerleri kesip salça yapımında kullanabilirsiniz.

  4. MENEMENLİK SOS YAPABİLİRSİNİZ! Bütün hanımlar tarafından yaz mevsimi gelir gelmez yapılan menemenlik sosu hazırlarken yumuşamış olan domatesleri hafif çürüyen domatesleri doğrayıp değerlendirebilirsiniz.

    MENEMENLİK SOS YAPABİLİRSİNİZ! Bütün hanımlar tarafından yaz mevsimi gelir gelmez yapılan menemenlik sosu hazırlarken yumuşamış olan domatesleri hafif çürüyen domatesleri doğrayıp değerlendirebilirsiniz.

  5. DOMATES YETİŞTİREBİLİRSİNİZ Çürüyen domateslerin içinde yer alan bitkinin tohumlarını olduğundan bir saksının içine direk ekerek taptaze domatesler yetiştirebilirsiniz.

    DOMATES YETİŞTİREBİLİRSİNİZ Çürüyen domateslerin içinde yer alan bitkinin tohumlarını olduğundan bir saksının içine direk ekerek taptaze domatesler yetiştirebilirsiniz.

  6. Elde edeceğiniz fideleri de bahçeniz varsa oraya ekerek domataes bahçesi elde edebilirsiniz. Bunu yapmak için; - Domatesin çürük kısımlarını alın. - İçinde yer alan tohumlarla birlikte toprağa gömün.

    Elde edeceğiniz fideleri de bahçeniz varsa oraya ekerek domataes bahçesi elde edebilirsiniz. Bunu yapmak için; - Domatesin çürük kısımlarını alın. - İçinde yer alan tohumlarla birlikte toprağa gömün.

  7. - Daha sonra sulayın. Her gün düzenli suladığınız takdirde birkaç hafta içinde çimlendiğini ve filizlendiğine şahit olucaksınız.

    - Daha sonra sulayın. Her gün düzenli suladığınız takdirde birkaç hafta içinde çimlendiğini ve filizlendiğine şahit olucaksınız.

  8. CİLT BAKIMINDA Domatese alerjiniz yoksa aynı zamanda güzelleşmek içinde kullanabilirsiniz.

    CİLT BAKIMINDA Domatese alerjiniz yoksa aynı zamanda güzelleşmek içinde kullanabilirsiniz.

  9. Cilt bakımında da işe yarayan çürümüş domatesleri maske olarak lkullanabilirsiniz.

    Cilt bakımında da işe yarayan çürümüş domatesleri maske olarak lkullanabilirsiniz.

  10. ÇİÇEK GÜBRESİ Son olarak çürüyen domatesi çiçek gübresi olarak değerlendirmeniz mümkün. Bunun için çürük domatesleri küçük küçük doğrayıp bir kabın içine koyun.

    ÇİÇEK GÜBRESİ Son olarak çürüyen domatesi çiçek gübresi olarak değerlendirmeniz mümkün. Bunun için çürük domatesleri küçük küçük doğrayıp bir kabın içine koyun.

  11. Daha sonra içine biraz pirinçleriniz yıkadığınız sudan koyun. En son işlem olrak ise plastik bir örtü ile örtüp domateslerin mayalanması için kenarda bırakın.

    Daha sonra içine biraz pirinçleriniz yıkadığınız sudan koyun. En son işlem olrak ise plastik bir örtü ile örtüp domateslerin mayalanması için kenarda bırakın.

  12. Mayalanması için birkaç gün kenarda beklettiğiniz domatesler fermente olacak. Çiçek gübresi haline dönen domatesleri çieklerinize ekleyerek doğal yollardan çiçek gübresi elde etmiş olursunuz.

    Mayalanması için birkaç gün kenarda beklettiğiniz domatesler fermente olacak. Çiçek gübresi haline dönen domatesleri çieklerinize ekleyerek doğal yollardan çiçek gübresi elde etmiş olursunuz.