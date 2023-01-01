Bu Gıdaları Tüketirken Dikkat!
Çiğ tüketildiğinde zehir saçıyor
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Son zamanlarda daha sağlıklı olmak ve kilo almamak için tükettiğimiz çiğ besinlerin fayda yerine zarar verdiği biliyor muydunuz? Uzmanlar tüketildiğinde zehir saçan baz besinler olduğunu ve tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Peki zehir saçan besinler hangileri? İşte o besinler...
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Besinlerin işlem görmeden ve pşirilmeden tüketilmesi olayı çiğ besin tüketme akımı olarak son zamanlarda gündemde yer almaktradır. Ama bazı besinler hiçbir şekilde çiğ tüketime uygun değildir. Uzmanlar özellikle hamileler için riskli olduğunu listerya hastalığına sebep olup ölüme bile yol açmaktadır.
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İşte çiğ olarak tüketildiğinde zehirleyen besinler...
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SOSİS Sosisler, çiğ olarak tüketildiğinde içeriğinde bulunan listeria bakterisinden dolayı zehirlenmeye sebep oluır. Bu yüzden sağlığımız açısından en tehlikeli besinlerden biri sosistir. Bu yüzden uzmanlar tüketirken pişirip tüketilmesini tavsiye etmektedir.
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BARBUNYA FASULYESİ Toksin içeren besinlerden biri olan barbunya fasulyesi zehirleme riski taşıt. Bu yüzden kaynatıp pişirdikten sonra yenmesi daha uygundur.
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MANTARLAR Mantarların radyoaktif olanlar da dahil olmak üzere ağır metalleri emme eğilimi nedeniyle, zehirlenmelere sebep olabilir. Bu nedenle çiğ tüketecekseniz dikkatli olmanızda fayda var.
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PATATES Filizlenmeye başlayan ve uzun süre nemli bir ortamda bırakılan patatesler yenilmesi sağlık açısından zararlıdır.
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BADEM Acı badem özü de tüketildiğinde çocuklarda şiddetli veya öldürücü etkiler gözlemlenmiş.
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RAVENT Ravent genellikle yapraklarla satılsa da, yenilebilen kısım sadece saplarıdır. I. Dünya Savaşı sırasında, yapraklar yanlışlıkla İngiltere'de bir gıda kaynağı olarak önerildi ve bu da insanların zehirlenmesine neden oldu. Yapraklarını karbonatlı su ile yıkamak, soda ve asitler arasındaki reaksiyonu başlatarak onları daha da zehirli hale getirebilir.
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KARİDES Karides çiftlik ortamında yetiştirildiği için yemine konulan antibiyotik gibi bazı ilaçlardan dolayı zehirleme riski taşır. Bu yüzden uzmanlar çiğ tüketilmemesi gerektiğini söylüyor.
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BAMBU FİLİZİ Asya mutgağında çok kullanılan bambu filizlerinin içerdiği siyanojenik bazı toksinler zehirlenmeye sebep olmaktadır.
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Bu yüzden bambu filizleri pişirilerek yok edilmeli ve başka şekillerde kullanılmadan önce kaynatılması gerekiyor.
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MANYOK Diyetlerde tüketilmesi tavsiye edilen besinlerden biri olan manyok yanlış bir şekilde hazırlandığında akut zehirlenmelerine neden olmaktadır.
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BROKOLİ Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri lezzet olarak çiğ tüketilebilir sebzelerdendir. Ancak çiğ bir şekilde tüketildiklerinde çok daha fazla şişkinlik hissi verirler. Bu yüzden onları pişirmeniz sağlık açısından daha doğrudur.