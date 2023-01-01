Öğrencilere Vergisiz Telefon Satışı Ne Zaman?

Memurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok
Memurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok
3 Ay Ertelemeli %1.98 Faizli 60.000 TL!
3 Ay Ertelemeli %1.98 Faizli 60.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Diyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusu
Diyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusu
Memur-Sen'den, Hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama
Memur-Sen'den, Hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama
THY'den ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanı
THY'den ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanı
'Hastaya yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
'Hastaya yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek
Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek
İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti
İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti
Moody's Türk bankacılık sektörünün kredi notu görünümünü yükseltti
Moody's Türk bankacılık sektörünün kredi notu görünümünü yükseltti
Diyanet soruşturma açtı, Başdanışman tepki gösterdi
Diyanet soruşturma açtı, Başdanışman tepki gösterdi
YÖK ile SESRIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
YÖK ile SESRIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi
Yemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!
Yemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe gününde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe gününde
Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor
Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor
2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
'Çek mağduru' hapse geri dönüyor...Yeni bir infaz düzenlemesi şart!
'Çek mağduru' hapse geri dönüyor...Yeni bir infaz düzenlemesi şart!
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver belediye başkan adayı mısın?
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver belediye başkan adayı mısın?
Okula ilk adım 6 bin lira
Okula ilk adım 6 bin lira
Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor
Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı
Ev sahibinin 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Ev sahibinin 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Kocatepe Camisi'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Kocatepe Camisi'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarı
Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarı
Göç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden var
Göç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden var
O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama

Öğrencilere Vergisiz Telefon Satışı Ne Zaman?

ÖTV indirimi bekleniyor

  1. Öğrenciye vergisiz telefon satışıyla ilgili gelişmeler son günlerde ilgiyle takip ediliyor. Öğrencilere bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu kapsamda en güncel açıklamaları takip ediliyor. İşte, vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışında en son bilgiler...

    Öğrenciye vergisiz telefon satışıyla ilgili gelişmeler son günlerde ilgiyle takip ediliyor. Öğrencilere bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu kapsamda en güncel açıklamaları takip ediliyor. İşte, vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışında en son bilgiler...

  2. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı. Seçimi kazanmadan önce üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ?Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.? ifadelerini kullandı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı. Seçimi kazanmadan önce üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ?Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.? ifadelerini kullandı.

  3. ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

  4. VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI ŞARTLARI NELER? Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Konuya dair tüm detaylar belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

    VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI ŞARTLARI NELER? Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Konuya dair tüm detaylar belli olunca haberimizde yer vereceğiz.