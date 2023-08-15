YKS Sonuçlarıyla İlgili İpucu Veren Ayrıntı

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.