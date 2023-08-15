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YKS Sonuçlarıyla İlgili İpucu Veren Ayrıntı

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır, sonuç tarihi belli oldu mu?

  1. YKS tercih sonuçları hem üniversite adayları hem de ailelerinin gündemindeki yerini koruyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

    YKS tercih sonuçları hem üniversite adayları hem de ailelerinin gündemindeki yerini koruyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

  2. YKS TERCİH SONUÇLARININ 2022 YILINDA AÇIKLANDIĞI TARİH YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 7 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının üçüncü haftasında paylaşılması bekleniyor.

    YKS TERCİH SONUÇLARININ 2022 YILINDA AÇIKLANDIĞI TARİH YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 7 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının üçüncü haftasında paylaşılması bekleniyor.

  3. YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

  4. YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

  5. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

  6. ÖSYM?ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin kabul edilmeyeceği, sadece elektronik ortamda yapılan tercihlerin işleme alınacağı duyuruldu.

    ÖSYM?ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin kabul edilmeyeceği, sadece elektronik ortamda yapılan tercihlerin işleme alınacağı duyuruldu.