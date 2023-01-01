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Bolu, Antalya, Denizli Ve Eskişehir'de Orman Yangını

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

  1. BOLU Bolu?nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    BOLU Bolu?nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

  2. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangına, 3 yangın helikopteri, söndürme uçağı, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, jandarma aracı, 4 jandarma personeli, 60 orman personeli ve 20 köy sakini olmak üzere toplam 20 araç ve 84 kişiyle müdahale ediliyor. Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen nedenle çıktığı belirtildi.

    Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangına, 3 yangın helikopteri, söndürme uçağı, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, jandarma aracı, 4 jandarma personeli, 60 orman personeli ve 20 köy sakini olmak üzere toplam 20 araç ve 84 kişiyle müdahale ediliyor. Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen nedenle çıktığı belirtildi.

  3. ANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    ANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

  4. YANGIN BÜYÜME EĞİLİMİNDE 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiği yangının, büyüme eğiliminde olduğu kaydedildi.

    YANGIN BÜYÜME EĞİLİMİNDE 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiği yangının, büyüme eğiliminde olduğu kaydedildi.

  5. Havanın kararması ile söndürme çalışmalarına karadan devam edileceği de bildirildi.

    Havanın kararması ile söndürme çalışmalarına karadan devam edileceği de bildirildi.

  6. DENİZLİ Denizli?nin Acıpayam ilçesinde saat 14.30 sıralarında orman yangını başladı. Armutalanı mevkisinde başlayan yangına 4 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra karadan da çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

    DENİZLİ Denizli?nin Acıpayam ilçesinde saat 14.30 sıralarında orman yangını başladı. Armutalanı mevkisinde başlayan yangına 4 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra karadan da çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

  7. ESKİŞEHİR Eskişehir?in Alpu ilçesinde, bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Hızla büyüyen yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Karaçam ve bodur ardıç ağaçlarından oluşan bölgede başlayan ve hızla büyüyen yangının söndürülmesi için çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği öğrenildi. Yangına 5 arazöz, 3 su tankeri, 4 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.

    ESKİŞEHİR Eskişehir?in Alpu ilçesinde, bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Hızla büyüyen yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Karaçam ve bodur ardıç ağaçlarından oluşan bölgede başlayan ve hızla büyüyen yangının söndürülmesi için çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği öğrenildi. Yangına 5 arazöz, 3 su tankeri, 4 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.