'İnecek' Düğmesine Bastı İnmedi, Otobüs Şoförüne Saldırdı

Bu sözlerin ardından tartışmanın başladığını anlatan Alkaya, ?Boğuşma yaşadık. Birbirimize vurduk o arada. Elinde bira şişesi varmış sonradan fark ettim. Kırılınca anladım. Vatandaş bizi ayırdı. Biz işimizi yapıyoruz. Ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. Bir vatandaşın bu şekilde davranması hoş değil. Olmasa iyiydi. 34 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadım.? dedi. Süleyman Alkaya'nın şikayetçi olmaması üzerine olayla ilgili herhangi bir yasal işlem başlatılmadığı belirtildi.