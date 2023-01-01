'İnecek' Düğmesine Bastı İnmedi, Otobüs Şoförüne Saldırdı
Isparta?da özel hak otobüsü şoförü, sefer sırasında tartıştığı yolcunun saldırısına uğradı.
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Isparta?da özel halk otobüsü şoförü Süleyman Alkaya, 13 Ağustos akşamı bir yolcunun saldırısına uğradı.
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Kimliği belirlenemeyen yolcu, ineceği sırada şoför Alkaya'nın yanına gelip saldırdı. Yolcunun yumruk attığı şoför Alkaya'nın da karşılık vermesiyle ikili arasında kavga çıktı. Şoför ve yolcu birbirini yumruklarken, diğer yolcular araya girdi. Olayın ardından kavga eden yolcu otobüsten inip uzaklaştı.
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Olay hakkında konuşan Alkaya, ?Vatandaşın biri düğmeye bastı. Ben de açtım kapıyı inen olmadı. 'Düğmeye basan arkadaş neden inmedi' dedim. O da bana 'Ben istediğim yerde ineceğim. Yanlış basmışım. İstediğim zaman duracaksın' dedi. İleride tekrar durağa geldikten sonra tekrar düğmeye bastı. İnerken bana 'Öküz' dedi. Ben de 'Sensin öküz' dedim.? şeklinde konuştu.
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Bu sözlerin ardından tartışmanın başladığını anlatan Alkaya, ?Boğuşma yaşadık. Birbirimize vurduk o arada. Elinde bira şişesi varmış sonradan fark ettim. Kırılınca anladım. Vatandaş bizi ayırdı. Biz işimizi yapıyoruz. Ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. Bir vatandaşın bu şekilde davranması hoş değil. Olmasa iyiydi. 34 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadım.? dedi. Süleyman Alkaya'nın şikayetçi olmaması üzerine olayla ilgili herhangi bir yasal işlem başlatılmadığı belirtildi.