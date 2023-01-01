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Kurşunlu Sahilinde Muhteşem Dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi sahillere değer katan çalışmalarına Gemlik Kurşunlu sahilini de ekledi.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi sahillere değer katan çalışmalarına Gemlik Kurşunlu sahilini de ekledi. Yeşil alan düzenlemesi, yürüyüş yolu ve aydınlatma çalışmaları ile Kurşunlu sahili ayrıcalıklı bir kordona dönüştü.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi sahillere değer katan çalışmalarına Gemlik Kurşunlu sahilini de ekledi. Yeşil alan düzenlemesi, yürüyüş yolu ve aydınlatma çalışmaları ile Kurşunlu sahili ayrıcalıklı bir kordona dönüştü.

  2. Bursa?nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat?taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor. Yaz sezonu için 24 adet halk plajında, 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yapan, bu yıl hem İznik hem de Karacabey sahillerine mavi bayrak kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gemlik?in Kurşunlu sahilinde de muhteşem bir dönüşüme imza attı. Sahil bandında yürüyüş yollarının yetersizliği, istinat duvarlarındaki çökmeler ve zemindeki deformeler yüzünden sık sık bölge halkının şikayetlerine konu olan Kurşunlu sahili, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilendi.

    Bursa?nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat?taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor. Yaz sezonu için 24 adet halk plajında, 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yapan, bu yıl hem İznik hem de Karacabey sahillerine mavi bayrak kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gemlik?in Kurşunlu sahilinde de muhteşem bir dönüşüme imza attı. Sahil bandında yürüyüş yollarının yetersizliği, istinat duvarlarındaki çökmeler ve zemindeki deformeler yüzünden sık sık bölge halkının şikayetlerine konu olan Kurşunlu sahili, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilendi.

  3. Işıl ışıl oldu<br> Yapılan 75 bin ton dolgu ile mevcutta 2 metre olan yaya kaldırımının genişliği 18 metreye çıkarıldı. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki sahil bandında 1500 metrekare olan yürüyüş alanı, yapılan düzenlemelerle 9500 metrekareye yükseltildi. Sahilde 2300 metrekare yeşil alan oluşturulurken, 52 adet ağaç ve 710 adet çalı bitkisi dikildi. Özellikle yaz aylarında yoğun bir sirkülasyonun olduğu sahilde, 24 adet direk üzerine 43 adet aydınlatma armatürü montajı yapılarak, alanın geceleri de vatandaşlar tarafından güvenli ve konforlu bir şekilde kullanılması sağlandı.

    Işıl ışıl oldu
    Yapılan 75 bin ton dolgu ile mevcutta 2 metre olan yaya kaldırımının genişliği 18 metreye çıkarıldı. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki sahil bandında 1500 metrekare olan yürüyüş alanı, yapılan düzenlemelerle 9500 metrekareye yükseltildi. Sahilde 2300 metrekare yeşil alan oluşturulurken, 52 adet ağaç ve 710 adet çalı bitkisi dikildi. Özellikle yaz aylarında yoğun bir sirkülasyonun olduğu sahilde, 24 adet direk üzerine 43 adet aydınlatma armatürü montajı yapılarak, alanın geceleri de vatandaşlar tarafından güvenli ve konforlu bir şekilde kullanılması sağlandı.

  4. Hem Kurşunlu sakinleri hem de bölgeye dışarıdan gelen tatilciler, yapılan düzenlemelerle bölgeye harika bir kordon kazandırıldığını belirterek, bölgeye değer katan çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi?ne teşekkür etti.

    Hem Kurşunlu sakinleri hem de bölgeye dışarıdan gelen tatilciler, yapılan düzenlemelerle bölgeye harika bir kordon kazandırıldığını belirterek, bölgeye değer katan çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi?ne teşekkür etti.

  5. ahillere değer katıyoruz <br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih, turizm, sanayi ve tarım kenti olmanın yanında Bursa?nın 277 kilometrelik kıyı bandı ile aynı zamanda bir sahil kenti olduğunu söyledi. Sahile bu kadar kıyısı olup da bu kadar ekiple böyle yoğun bir çalışma yapan başka bir Büyükşehir Belediyesi olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, ?Marka olmanın belirli doneleri var. Marka olmak için markası tescillenmiş alanlarınızın olması lazım. Bu yıl hem İznik İnciraltı hem de Karacabey Kurşunlu Halk Plajlarımızda kalite göstergesi olan mavi bayrak dalgalanıyor. Bunun yanında tüm sahillerimize çeki düzen vermeye devam ediyoruz. Gemlik Kurşunlu sahili ile ilgili yoğun talep verdi. Çalışmalarımızı tamamladık. Gerçekten gecesi gündüzüyle gerçek bir sahil beldesine yakışır hale geldi. Bursa?mıza hayırlı olsun? dedi.

    ahillere değer katıyoruz
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih, turizm, sanayi ve tarım kenti olmanın yanında Bursa?nın 277 kilometrelik kıyı bandı ile aynı zamanda bir sahil kenti olduğunu söyledi. Sahile bu kadar kıyısı olup da bu kadar ekiple böyle yoğun bir çalışma yapan başka bir Büyükşehir Belediyesi olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, ?Marka olmanın belirli doneleri var. Marka olmak için markası tescillenmiş alanlarınızın olması lazım. Bu yıl hem İznik İnciraltı hem de Karacabey Kurşunlu Halk Plajlarımızda kalite göstergesi olan mavi bayrak dalgalanıyor. Bunun yanında tüm sahillerimize çeki düzen vermeye devam ediyoruz. Gemlik Kurşunlu sahili ile ilgili yoğun talep verdi. Çalışmalarımızı tamamladık. Gerçekten gecesi gündüzüyle gerçek bir sahil beldesine yakışır hale geldi. Bursa?mıza hayırlı olsun? dedi.