Kurşunlu Sahilinde Muhteşem Dönüşüm

ahillere değer katıyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih, turizm, sanayi ve tarım kenti olmanın yanında Bursa?nın 277 kilometrelik kıyı bandı ile aynı zamanda bir sahil kenti olduğunu söyledi. Sahile bu kadar kıyısı olup da bu kadar ekiple böyle yoğun bir çalışma yapan başka bir Büyükşehir Belediyesi olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, ?Marka olmanın belirli doneleri var. Marka olmak için markası tescillenmiş alanlarınızın olması lazım. Bu yıl hem İznik İnciraltı hem de Karacabey Kurşunlu Halk Plajlarımızda kalite göstergesi olan mavi bayrak dalgalanıyor. Bunun yanında tüm sahillerimize çeki düzen vermeye devam ediyoruz. Gemlik Kurşunlu sahili ile ilgili yoğun talep verdi. Çalışmalarımızı tamamladık. Gerçekten gecesi gündüzüyle gerçek bir sahil beldesine yakışır hale geldi. Bursa?mıza hayırlı olsun? dedi.