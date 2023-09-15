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Safer Ayı Ne Zaman Başlayacak?

İşte 2023 Safer ayı tarihi

  1. Kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan safer ayı vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2023 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayı bu yıl Ağustos ayında idrak edilmeye başlanacak. İşte, 2023 Safer ayı tarihi...

    Kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan safer ayı vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2023 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayı bu yıl Ağustos ayında idrak edilmeye başlanacak. İşte, 2023 Safer ayı tarihi...

  2. 2023 SAFER AYI NE ZAMAN? Safer ayı bu yıl 17 Ağustos tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı?nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 15 Eylül 2023 tarihine denk geliyor.

    2023 SAFER AYI NE ZAMAN? Safer ayı bu yıl 17 Ağustos tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı?nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 15 Eylül 2023 tarihine denk geliyor.

  3. SAFER AYI HAKKINDA Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve ?Safer ayında uğursuzluk yoktur? buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamber?in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

    SAFER AYI HAKKINDA Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve ?Safer ayında uğursuzluk yoktur? buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamber?in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.