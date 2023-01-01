İphone SE 4'Ün Özellikleri Sızdırıldı
iPhone 14 ile benzer olacak
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TASARIMDA IPHONE 14 BAZ ALINACAK Unknownz21 isimli X kullanıcısı kullanıcı son tweet'inde Apple'ın bir sonraki düşük maliyetli iPhone'u hakkında bazı yeni detaylar veriyor ve tasarımının iPhone 14'ü temel alacağını öne sürüyor.
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TOUCH ID YERİNE FACE ID Ayrıca, iPhone SE'nin bir Touch ID düğmesi yerine Face ID'ye sahip olacağı iddia ediliyor.
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USB-C GİRİŞLİ OLACAK iPhone SE, ilk kez Lightning'den uzaklaşarak bir USB-C girişe sahip olacak.
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TEK KAMERA OLACAK iPhone SE'nin ayrıca mevcut modellerdeki gibi arka kısımda tek kamerayı koruyacağını belirtti.
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OLED EKRANLAR OLACAK Ayrıca dördüncü nesil iPhone SE modellerinde OLED ekran olması bekleniyor. Böylelikle mevcut modelin LCD'sine göre önemli bir yükseltme olacak.
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ACTION BUTTON'A SAHİP OLACAK Cihazın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi bir Action Button'a sahip olacağı öne sürüldü. Böylelikle iPhone SE ile bu özelliği sunması beklenmeyen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus arasında tasarım farkı olacabilir.
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IPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK? Yeni nesi iPhone SE 4'lerin Apple'ın 5G desteğini alacak ilk cihazlardan biri olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan cihazın 2025 yılına kadar çıkış yapması beklenmiyor.