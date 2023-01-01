İphone SE 4'Ün Özellikleri Sızdırıldı

Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Kamyonlar durursa ekonomi durur
Kamyonlar durursa ekonomi durur
Cem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koydu
Cem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koydu
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Gelire ve araca göre ceza gündemde
Gelire ve araca göre ceza gündemde
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programın (TYP) süresi uzatıldı
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programın (TYP) süresi uzatıldı
En yüksek sıcaklık 49,5 ile o ilçede ölçüldü
En yüksek sıcaklık 49,5 ile o ilçede ölçüldü
Denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Kadıköy'de sır ölüm: Görgü tanıkları konuştu, avukat tutuklandı
Kadıköy'de sır ölüm: Görgü tanıkları konuştu, avukat tutuklandı
'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı
'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı
Memurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok
Memurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok
Diyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusu
Diyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusu
Memur-Sen'den, Hükümetin zam teklifine ilişkin yeni açıklama
Memur-Sen'den, Hükümetin zam teklifine ilişkin yeni açıklama
THY'den ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanı
THY'den ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanı
'Hastaya yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
'Hastaya yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek
Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek
İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti
İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti
Moody's Türk bankacılık sektörünün kredi notu görünümünü yükseltti
Moody's Türk bankacılık sektörünün kredi notu görünümünü yükseltti
Diyanet soruşturma açtı, Başdanışman tepki gösterdi
Diyanet soruşturma açtı, Başdanışman tepki gösterdi
YÖK ile SESRIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
YÖK ile SESRIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi
Yemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!
Yemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe gününde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe gününde
Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor
Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor

İphone SE 4'Ün Özellikleri Sızdırıldı

iPhone 14 ile benzer olacak

  1. TASARIMDA IPHONE 14 BAZ ALINACAK Unknownz21 isimli X kullanıcısı kullanıcı son tweet'inde Apple'ın bir sonraki düşük maliyetli iPhone'u hakkında bazı yeni detaylar veriyor ve tasarımının iPhone 14'ü temel alacağını öne sürüyor.

    TASARIMDA IPHONE 14 BAZ ALINACAK Unknownz21 isimli X kullanıcısı kullanıcı son tweet'inde Apple'ın bir sonraki düşük maliyetli iPhone'u hakkında bazı yeni detaylar veriyor ve tasarımının iPhone 14'ü temel alacağını öne sürüyor.

  2. TOUCH ID YERİNE FACE ID Ayrıca, iPhone SE'nin bir Touch ID düğmesi yerine Face ID'ye sahip olacağı iddia ediliyor.

    TOUCH ID YERİNE FACE ID Ayrıca, iPhone SE'nin bir Touch ID düğmesi yerine Face ID'ye sahip olacağı iddia ediliyor.

  3. USB-C GİRİŞLİ OLACAK iPhone SE, ilk kez Lightning'den uzaklaşarak bir USB-C girişe sahip olacak.

    USB-C GİRİŞLİ OLACAK iPhone SE, ilk kez Lightning'den uzaklaşarak bir USB-C girişe sahip olacak.

  4. TEK KAMERA OLACAK iPhone SE'nin ayrıca mevcut modellerdeki gibi arka kısımda tek kamerayı koruyacağını belirtti.

    TEK KAMERA OLACAK iPhone SE'nin ayrıca mevcut modellerdeki gibi arka kısımda tek kamerayı koruyacağını belirtti.

  5. OLED EKRANLAR OLACAK Ayrıca dördüncü nesil iPhone SE modellerinde OLED ekran olması bekleniyor. Böylelikle mevcut modelin LCD'sine göre önemli bir yükseltme olacak.

    OLED EKRANLAR OLACAK Ayrıca dördüncü nesil iPhone SE modellerinde OLED ekran olması bekleniyor. Böylelikle mevcut modelin LCD'sine göre önemli bir yükseltme olacak.

  6. ACTION BUTTON'A SAHİP OLACAK Cihazın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi bir Action Button'a sahip olacağı öne sürüldü. Böylelikle iPhone SE ile bu özelliği sunması beklenmeyen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus arasında tasarım farkı olacabilir.

    ACTION BUTTON'A SAHİP OLACAK Cihazın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi bir Action Button'a sahip olacağı öne sürüldü. Böylelikle iPhone SE ile bu özelliği sunması beklenmeyen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus arasında tasarım farkı olacabilir.

  7. IPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK? Yeni nesi iPhone SE 4'lerin Apple'ın 5G desteğini alacak ilk cihazlardan biri olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan cihazın 2025 yılına kadar çıkış yapması beklenmiyor.

    IPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK? Yeni nesi iPhone SE 4'lerin Apple'ın 5G desteğini alacak ilk cihazlardan biri olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan cihazın 2025 yılına kadar çıkış yapması beklenmiyor.