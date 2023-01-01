Okulda Serinleten Eğitim

Büyük mutluluk

Proje kapsamında yaklaşık 5 bin çocuğun yüzme sporuyla buluşması hedeflenirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Yıldırım ilçesindeki Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu bahçesine kurulan havuzda yüzme eğitimi alan çocukları ziyaret etti. Küçük yüzücülerle sohbet edip, şakalaşan Başkan Aktaş, ?Bursa?da hayat çocuklara ve gençlere güzel derken, aslında bunu bir motto olarak değil, bir yaşam biçimi olarak hayata geçiriyoruz ve buna dair yatırımlar yapıyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim yarınlarımız, şehrimizin ve ülkemizin ilerdeki yöneticileri. Onları sporla, kültürle, bilimle ve sanatla büyütmek istiyoruz. Bursa?da 13 tane yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz var ama 3 milyonu aşan nüfusa çok yeterli bir sayı değil. Kurduğumuz portatif havuzlarla çocuklarımızı bu imkanla buluşturuyoruz. Onların neşelerine şahit olmak benim için de büyük bir mutluluk? diye konuştu.