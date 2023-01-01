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Okulda Serinleten Eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ?Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar? projesi kapsamında kurulan portatif yüzme havuzları ile okul bahçelerini yüzme eğitim merkezlerine dönüştürdü.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ?Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar? projesi kapsamında kurulan portatif yüzme havuzları ile okul bahçelerini yüzme eğitim merkezlerine dönüştürdü. Çocukları eğitim aldıkları havuzda ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ?Çocuklarımızın neşesine şahit olmak büyük mutluluk? dedi.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi, ?Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar? projesi kapsamında kurulan portatif yüzme havuzları ile okul bahçelerini yüzme eğitim merkezlerine dönüştürdü. Çocukları eğitim aldıkları havuzda ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ?Çocuklarımızın neşesine şahit olmak büyük mutluluk? dedi.

  2. Bursa?nın sporda da marka kent olması, sporun tabana yayılarak 7?den 70?e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için farklı projeleri hayata getiren Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de okul bahçelerini havuzlarla renklendirdi. ?Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar? projesi kapsamında; Osmangazi?de Lütfü Banuşoğlu İlkokulu ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu, Yıldırım?da Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu ve Kestel?de Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu. Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğindeki havuzların yanı sıra, aynı alanda çocukların yaz tatilini keyifli atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturuldu. 26 Ağustos?a kadar devam edecek proje kapsamında, uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

    Bursa?nın sporda da marka kent olması, sporun tabana yayılarak 7?den 70?e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için farklı projeleri hayata getiren Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de okul bahçelerini havuzlarla renklendirdi. ?Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar? projesi kapsamında; Osmangazi?de Lütfü Banuşoğlu İlkokulu ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu, Yıldırım?da Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu ve Kestel?de Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu. Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğindeki havuzların yanı sıra, aynı alanda çocukların yaz tatilini keyifli atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturuldu. 26 Ağustos?a kadar devam edecek proje kapsamında, uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

  3. Büyük mutluluk<br> Proje kapsamında yaklaşık 5 bin çocuğun yüzme sporuyla buluşması hedeflenirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Yıldırım ilçesindeki Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu bahçesine kurulan havuzda yüzme eğitimi alan çocukları ziyaret etti. Küçük yüzücülerle sohbet edip, şakalaşan Başkan Aktaş, ?Bursa?da hayat çocuklara ve gençlere güzel derken, aslında bunu bir motto olarak değil, bir yaşam biçimi olarak hayata geçiriyoruz ve buna dair yatırımlar yapıyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim yarınlarımız, şehrimizin ve ülkemizin ilerdeki yöneticileri. Onları sporla, kültürle, bilimle ve sanatla büyütmek istiyoruz. Bursa?da 13 tane yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz var ama 3 milyonu aşan nüfusa çok yeterli bir sayı değil. Kurduğumuz portatif havuzlarla çocuklarımızı bu imkanla buluşturuyoruz. Onların neşelerine şahit olmak benim için de büyük bir mutluluk? diye konuştu.

    Büyük mutluluk
    Proje kapsamında yaklaşık 5 bin çocuğun yüzme sporuyla buluşması hedeflenirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Yıldırım ilçesindeki Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu bahçesine kurulan havuzda yüzme eğitimi alan çocukları ziyaret etti. Küçük yüzücülerle sohbet edip, şakalaşan Başkan Aktaş, ?Bursa?da hayat çocuklara ve gençlere güzel derken, aslında bunu bir motto olarak değil, bir yaşam biçimi olarak hayata geçiriyoruz ve buna dair yatırımlar yapıyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim yarınlarımız, şehrimizin ve ülkemizin ilerdeki yöneticileri. Onları sporla, kültürle, bilimle ve sanatla büyütmek istiyoruz. Bursa?da 13 tane yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz var ama 3 milyonu aşan nüfusa çok yeterli bir sayı değil. Kurduğumuz portatif havuzlarla çocuklarımızı bu imkanla buluşturuyoruz. Onların neşelerine şahit olmak benim için de büyük bir mutluluk? diye konuştu.