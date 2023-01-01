Masterchef Programında Gergin Anlar Yaşandı
Mehmet Şef sinirden küplere bindi!
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MasterChef All Star yarışmasında ekrana gelen son bölümünde oynanan düello sonra Mehmet Şef sinirden küplere bindi. Gergin anların yaşandığı yemek yarışmasında yarışmacıların yaptığı hata fena patladı. İşte MasterChef'te Mehmet Şefi sinirlendiren olay...
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Her bölümde farklı konsept yemeklerle karşımıza çıkan MasterChef programı, son bölümde gergin anlara şahit oldu.
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Esnaf lokantası yemeklerini yapan yarışmacılar kıyası mücadele ederken yaşanan bir olay yarışmacılara fena patladı.
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MasterChef'in başarılı şeflerinden Mehmet Şef'i sinirlendiren olay dikkat çekti.
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MASTERCHEF'TE KURAL İHLALİ YAŞANDI Mavi ve Kırmızı takımlara ayrılan yarışmacılar tadım sırasına geldiğinde Mavi takımın kural ihlali yapması gergin anlar yaşattı.
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Mehmet Şef'in neden kural ihlali olduğunu anlatırken yarışmacılardan Sergen ile Eray'ın arkada konuşuyor olması Mehmet Şefi sinirlendirdi.
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Sinirlerine hakim olamayan Mehmet Şef, "Dinleyin burayı, dinle" diyerek uyardı.
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Konuşmaya devam edilmesi üzerine bu defa Mehmet Şef, daha şiddetli bağırarak "Bu kadarı fazla, kendinize geleceksiniz, işinizi yapacaksınız" söylemlerinde bulundu.
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ARKADAŞLAR STARCILIK OYUNUYOR Sözlerinin devamında "Kendimi frenlemeye çalışıyorum çünkü bu arkadaşlar starcılık oynuyor burada bu beni çok rahatsız ediyor da biz iyi yıldız söndürürüz. Gerçekten tepkim çok büyük olabilir." ifadelerini kullandı.