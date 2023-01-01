Masterchef Programında Gergin Anlar Yaşandı

ARKADAŞLAR STARCILIK OYUNUYOR Sözlerinin devamında "Kendimi frenlemeye çalışıyorum çünkü bu arkadaşlar starcılık oynuyor burada bu beni çok rahatsız ediyor da biz iyi yıldız söndürürüz. Gerçekten tepkim çok büyük olabilir." ifadelerini kullandı.