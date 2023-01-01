Sivrisinek Kaşıntısını Geçiren 2 Yöntem

Soğuk Kompres: Söz konusu böcekler ısırdığı zaman, ilgili bölgeye soğuk kompres uygulanabilir. Bu sayede kaşıntının derecesini hafifletmek mümkün olabilir. Ayrıca bu yöntem, şişkinliğin azaltılması konusunda da faydalı olabilir. Söz konusu yöntem için buz paketi veya soğuk su ile ıslatılmış bir bez de kullanılabilir.