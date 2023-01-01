İphone Mecburen Type-C Oldu!

Tüm Apple cihazları için tek kablo Apple, 2015 yılından beri MacBook ve 2018?den beri iPad?lerde Type-C bağlantı noktasını kullanıyor. Fakat iPhone?da bir değişiklik yapmamıştı. Bu durum artık değişiyor ve tüm Apple ürünleri tek bir kabloyla şarj olup veri aktarımı yapabilecek. Yani eğer bir ekosisteminiz varsa küçük de olsa bu anlamda bir fayda sağlayacak.