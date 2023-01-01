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İphone Mecburen Type-C Oldu!

Neler değişecek

  1. Apple, 2012 yılında iPhone 5 modeli ile Lightning adını verdiği bağlantı türünü kullanmaya başladı. Bu yıl ise Avrupa Birliği?nin son düzenlemeleri sonrasında iPhone modellerinde Type-C geçişini hızlandırmak zorunda kaldı. Peki bu teknoloji neleri değiştirecek?

    Apple, 2012 yılında iPhone 5 modeli ile Lightning adını verdiği bağlantı türünü kullanmaya başladı. Bu yıl ise Avrupa Birliği?nin son düzenlemeleri sonrasında iPhone modellerinde Type-C geçişini hızlandırmak zorunda kaldı. Peki bu teknoloji neleri değiştirecek?

  2. Tüm Apple cihazları için tek kablo Apple, 2015 yılından beri MacBook ve 2018?den beri iPad?lerde Type-C bağlantı noktasını kullanıyor. Fakat iPhone?da bir değişiklik yapmamıştı. Bu durum artık değişiyor ve tüm Apple ürünleri tek bir kabloyla şarj olup veri aktarımı yapabilecek. Yani eğer bir ekosisteminiz varsa küçük de olsa bu anlamda bir fayda sağlayacak.

    Tüm Apple cihazları için tek kablo Apple, 2015 yılından beri MacBook ve 2018?den beri iPad?lerde Type-C bağlantı noktasını kullanıyor. Fakat iPhone?da bir değişiklik yapmamıştı. Bu durum artık değişiyor ve tüm Apple ürünleri tek bir kabloyla şarj olup veri aktarımı yapabilecek. Yani eğer bir ekosisteminiz varsa küçük de olsa bu anlamda bir fayda sağlayacak.

  3. Android akıllı telefon üreticileri 240W gibi birçoğumuzun birkaç yıl boyunca daha yakından göremeyeceği kadar hızlı şarj teknolojisini kullanmaya başladı. Şuan için yaygınlaşmamış olsa da 100W?ın üstü telefonları görmeye başladık.

    Android akıllı telefon üreticileri 240W gibi birçoğumuzun birkaç yıl boyunca daha yakından göremeyeceği kadar hızlı şarj teknolojisini kullanmaya başladı. Şuan için yaygınlaşmamış olsa da 100W?ın üstü telefonları görmeye başladık.

  4. Apple ise Lightning kablosu aracılığıyla iPhone?larda en yüksek 20W şarjı destekliyor. Kablosuz şarjda ise 15W?a kadar düşüyor. Birçok kişi için bu hızlar yeterli olsa da 200W gibi hızlara çıkan rakiplerinin karşısında oldukça yetersiz kalıyor. Type-C ise bu durumu değiştirecek en önemli unsur.

    Apple ise Lightning kablosu aracılığıyla iPhone?larda en yüksek 20W şarjı destekliyor. Kablosuz şarjda ise 15W?a kadar düşüyor. Birçok kişi için bu hızlar yeterli olsa da 200W gibi hızlara çıkan rakiplerinin karşısında oldukça yetersiz kalıyor. Type-C ise bu durumu değiştirecek en önemli unsur.

  5. Herkes Type-C kullanıyor! İhtiyacınız olduğunda etrafınızda mutlaka bir ?iPhone şarj aleti? olan bulabilirsiniz ama yine de Type-C kadar yaygın olmayacaktır. Çünkü konsol kontrolcüsünden kulaklıklara, klavye&mouse kablosundan Android telefonlara kadar tüm cihazlar artık Type-C kullanıyor.

    Herkes Type-C kullanıyor! İhtiyacınız olduğunda etrafınızda mutlaka bir ?iPhone şarj aleti? olan bulabilirsiniz ama yine de Type-C kadar yaygın olmayacaktır. Çünkü konsol kontrolcüsünden kulaklıklara, klavye&mouse kablosundan Android telefonlara kadar tüm cihazlar artık Type-C kullanıyor.

  6. Apple?ın birçok kabloyu kasti olarak lisansı olmadığı için desteklemeyeceği söyleniyor. Yine de bugüne kadar iPad ve MacBook ile uyumsuzluk yaşadığı için çalışmayan bir kablo görmedik, ancak Apple burada bir uyanıklık yaparak kendinden lisans almayan markaların ürünlerinde performansı azaltabilir. Yani veri aktarım veya şarj hızını lisanssız kablolarda düşük tutabilir.

    Apple?ın birçok kabloyu kasti olarak lisansı olmadığı için desteklemeyeceği söyleniyor. Yine de bugüne kadar iPad ve MacBook ile uyumsuzluk yaşadığı için çalışmayan bir kablo görmedik, ancak Apple burada bir uyanıklık yaparak kendinden lisans almayan markaların ürünlerinde performansı azaltabilir. Yani veri aktarım veya şarj hızını lisanssız kablolarda düşük tutabilir.

  7. Veri aktarım hızı ?devasa? artacak Lightning kabloları veri aktarım hızı konusunda 2023 dünyasında oldukça geri kalıyor. Çünkü en fazla 480 Mbps hıza ulaşabilirler. Yani yaklaşık olarak 2 saniyede 1 GB dosya aktarabilirler. Öte yandan USB4 v2.0 versiyon olan bir USB Type-C bağlantısı saniyede tam 80 Gbps dosya aktarım hızına ulaşabilir.

    Veri aktarım hızı ?devasa? artacak Lightning kabloları veri aktarım hızı konusunda 2023 dünyasında oldukça geri kalıyor. Çünkü en fazla 480 Mbps hıza ulaşabilirler. Yani yaklaşık olarak 2 saniyede 1 GB dosya aktarabilirler. Öte yandan USB4 v2.0 versiyon olan bir USB Type-C bağlantısı saniyede tam 80 Gbps dosya aktarım hızına ulaşabilir.

  8. Bu da 2 saniyede 160 Gbps olduğu ve Lightning?in tam 160 katı hıza ulaşabildiği anlamına geliyor. Tabii kimse Apple?dan bir anda en yeni ve pahalı teknolojiyi getirip 160 kat hızlı bağlantı hızına çıkmasını beklemiyor, ancak teknoloji dünyasında yüzde 20-30?luk artışların yüksek sayıldığı bu günlerde 10 katlık artış sağlasa bile önemli bir artış olacaktır.

    Bu da 2 saniyede 160 Gbps olduğu ve Lightning?in tam 160 katı hıza ulaşabildiği anlamına geliyor. Tabii kimse Apple?dan bir anda en yeni ve pahalı teknolojiyi getirip 160 kat hızlı bağlantı hızına çıkmasını beklemiyor, ancak teknoloji dünyasında yüzde 20-30?luk artışların yüksek sayıldığı bu günlerde 10 katlık artış sağlasa bile önemli bir artış olacaktır.

  9. Sınırsız aksesuar desteği Haberin başında da söylediğimiz gibi Apple, MFI lisansı olmayan kablolarda kasti olarak düşük hız gibi problemlere yol açabilir. Yine de Type-C lisanssız tüm Type-C kablolarını desteklemesi gerekiyor. Aksi takdirde Avrupa Birliği bunun cezasını kesecektir.

    Sınırsız aksesuar desteği Haberin başında da söylediğimiz gibi Apple, MFI lisansı olmayan kablolarda kasti olarak düşük hız gibi problemlere yol açabilir. Yine de Type-C lisanssız tüm Type-C kablolarını desteklemesi gerekiyor. Aksi takdirde Avrupa Birliği bunun cezasını kesecektir.