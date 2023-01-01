Maden Suyu Tüketirken O Hataya Dikkat!

Maden suyunun sağladığı tüm faydalardan yararlanabilmek için kendi cam şişesinde tüketilmesi öneriliyor. Çünkü maden suyunun bardağa döküldüğünde, köpürdüğü ve içerisinde bulunan gazın (Co2) açığa çıktığı söyleniyor. Bunun sonucunda ise daha az fayda sağlayabileceği belirtiliyor. Bu sebeple, bu içeceğin kendi cam şişesinde tüketilmesi tavsiye ediliyor.