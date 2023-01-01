Maden Suyu Tüketirken O Hataya Dikkat!
Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz
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Maden suyu, vücudun ihtiyaç duyduğu mineral oranının karşılanmasında faydalı olabiliyor. Ayrıca kaslarda meydana gelen kasılma sorunlarının oluşmasını engellemede de yararlı olabiliyor. Nitekim maden suyunun insan sağlığı açısından daha birçok faydası da bulunuyor. Ancak yapılan bir hata, maden suyunun sağladığı etkilerin azalmasına sebebiyet verebiliyor.
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Kalp ve damar hastalıklarından tansiyona kadar birçok farklı faydası bulunabilen maden suyunun yanlış tüketilmesi, sağladığı etkilerin daha az olmasına neden olabiliyor. Nitekim söz konusu hata, meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz bile dedirtebiliyor. Bu nedenle o hataya dikkat edilmesi öneriliyor.
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Maden suyunun sağladığı tüm faydalardan yararlanabilmek için kendi cam şişesinde tüketilmesi öneriliyor. Çünkü maden suyunun bardağa döküldüğünde, köpürdüğü ve içerisinde bulunan gazın (Co2) açığa çıktığı söyleniyor. Bunun sonucunda ise daha az fayda sağlayabileceği belirtiliyor. Bu sebeple, bu içeceğin kendi cam şişesinde tüketilmesi tavsiye ediliyor.
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Maden suyu, sağlık açsından pek çok farklı yarar sağlayabiliyor. Nitekim sağladığı faydalardan bazıları aşağıda yer alıyor.
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Kemik ve diş sağlığının kuvvetlenmesinde faydalı olabiliyor.
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Kolajen üretiminin desteklenmesine faydalı olabiliyor.
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Kolesterol gibi sağlık sorunlarının tedavi sürecine olumlu katkıda bulunabiliyor.
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Midede oluşabilen çeşitli yanmaların nötralize olmasına yardımcı olabiliyor.