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Faizsiz Evlilik Kredisi Ne Zaman Verilecek?

150 bin lira kredi için araştırmalar hızlandı

  1. 150 bin liralık faizsiz evlilk kredisi, hayatlarını birleştirecek çiftlerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi vatandaşlara sunduğu vaatler arasında yer alan evlilik kredisinde, seçimlerin sonuçlanması ile beklenti de arttı. İşte, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi hakkında son bilgiler...

    150 bin liralık faizsiz evlilk kredisi, hayatlarını birleştirecek çiftlerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi vatandaşlara sunduğu vaatler arasında yer alan evlilik kredisinde, seçimlerin sonuçlanması ile beklenti de arttı. İşte, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi hakkında son bilgiler...

  2. EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?<BR> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.<p> Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

    EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

    Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

  3. EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK? <p> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu. <BR> Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

    EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

  4. EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDAKİ BEYANNAME <p> Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde; <BR> "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir. Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız. Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir. <BR> Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız." denildi.

    EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDAKİ BEYANNAME

    Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
    "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir. Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız. Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir.
    Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız." denildi.