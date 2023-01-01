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Ana Kucağı, Üçevler'i De Saracak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde önemli bir marka haline gelen Ana Kucağı Eğitim Merkezleri?ne yeni bir halka olarak Üçevler?i de ekliyor.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde önemli bir marka haline gelen Ana Kucağı Eğitim Merkezleri?ne yeni bir halka olarak Üçevler?i de ekliyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, binlerce çocuğun Ana Kucakları?ndan istifade ettiğini belirterek eğitim merkezlerinin sayısının artmaya devam edeceğini ifade etti.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde önemli bir marka haline gelen Ana Kucağı Eğitim Merkezleri?ne yeni bir halka olarak Üçevler?i de ekliyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, binlerce çocuğun Ana Kucakları?ndan istifade ettiğini belirterek eğitim merkezlerinin sayısının artmaya devam edeceğini ifade etti.

  2. Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı ve sayıları 24?e ulaşan Ana Kucakları halkası genişlemeye devam ediyor. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 250 öğretmenle, 3000?e yakın öğrenciye eğitimin verildiği merkezlere Üçevler Ana Kucağı da ekleniyor. Demirci ve Üçevler mahallelerine hizmet vermek üzere 570 metrekare taban alanda tek katlı olarak inşaatına başlanan projede, 6 adet derslik, yemekhane, teknik alanlar, müdür odası ve öğretmenler odası bulunacak. Temel imalatları tamamlanan ve inşaatın hızla sürdüğü proje, bölge sakinlerinin okul öncesi eğitime erişimine büyük kolaylık sağlayacak.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı ve sayıları 24?e ulaşan Ana Kucakları halkası genişlemeye devam ediyor. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 250 öğretmenle, 3000?e yakın öğrenciye eğitimin verildiği merkezlere Üçevler Ana Kucağı da ekleniyor. Demirci ve Üçevler mahallelerine hizmet vermek üzere 570 metrekare taban alanda tek katlı olarak inşaatına başlanan projede, 6 adet derslik, yemekhane, teknik alanlar, müdür odası ve öğretmenler odası bulunacak. Temel imalatları tamamlanan ve inşaatın hızla sürdüğü proje, bölge sakinlerinin okul öncesi eğitime erişimine büyük kolaylık sağlayacak.

  3. Üçevler Mahallesine geçtiğimiz aylarda halkın nefes alacağı bir park kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin şimdi de bölgeye kazandıracağı Ana Kucağı Eğitim Merkezi binasında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek düşüncelerini dinledi. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun ile birlikte inşaatı gezen Başkan Alinur Aktaş, yetkililerden de bilgi aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin altyapıdan üstyapıya ve ulaşıma kadar birçok alanda önemli yatırımlar yaptığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, insan odaklı hizmetlerin de yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği doğumdan ölüme kadar her alanda insan hayatına dokunduklarını ifade eden Başkan Aktaş, eğitim hizmetlerinden yardımlaşma çalışmalarına, kamu-sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinden engelli hizmetlerine,

    Üçevler Mahallesine geçtiğimiz aylarda halkın nefes alacağı bir park kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin şimdi de bölgeye kazandıracağı Ana Kucağı Eğitim Merkezi binasında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek düşüncelerini dinledi. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun ile birlikte inşaatı gezen Başkan Alinur Aktaş, yetkililerden de bilgi aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin altyapıdan üstyapıya ve ulaşıma kadar birçok alanda önemli yatırımlar yaptığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, insan odaklı hizmetlerin de yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği doğumdan ölüme kadar her alanda insan hayatına dokunduklarını ifade eden Başkan Aktaş, eğitim hizmetlerinden yardımlaşma çalışmalarına, kamu-sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinden engelli hizmetlerine,

  4. kültür ve sanattan mesleki eğitim kurslarına kadar her konuda insan hayatına dokunduklarını dile getirdi. Uzmanların okul öncesi eğitime büyük önem verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, ?Devletin bu konuda yaptığı çalışmalar var ama Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle okul öncesi eğitimle alakalı ana kucağı gibi sıcak ve samimi bir isimle başladığımız bu yolu ara vermeden arttırarak devam ediyoruz. Bu dönemin seçim beyannamesindeki konulardan bir tanesiydi. İlk etapta Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 6 merkezde 400 öğrenci ile eğitime başladık. Bir kartopu misali artarak devam etti ve bugün itibariyle sayı 25?i geçti, binlerce çocuğumuz artık ana kucaklarında. Anne ve babalarımız çok mutlu. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 250 öğretmenimiz, 3000 civarındaki öğrencimizle hizmet verdik? dedi.

    kültür ve sanattan mesleki eğitim kurslarına kadar her konuda insan hayatına dokunduklarını dile getirdi. Uzmanların okul öncesi eğitime büyük önem verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, ?Devletin bu konuda yaptığı çalışmalar var ama Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle okul öncesi eğitimle alakalı ana kucağı gibi sıcak ve samimi bir isimle başladığımız bu yolu ara vermeden arttırarak devam ediyoruz. Bu dönemin seçim beyannamesindeki konulardan bir tanesiydi. İlk etapta Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 6 merkezde 400 öğrenci ile eğitime başladık. Bir kartopu misali artarak devam etti ve bugün itibariyle sayı 25?i geçti, binlerce çocuğumuz artık ana kucaklarında. Anne ve babalarımız çok mutlu. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 250 öğretmenimiz, 3000 civarındaki öğrencimizle hizmet verdik? dedi.

  5. Nilüfer ilçesi Üçevler ve Demirci bölgesine hizmet edecek bir ana kucağını daha hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Aktaş, yeni açılacak ana kucaklarıyla beraber yılsonuna kadar 30?lu sayıları geçmiş olacaklarını belirtti. Üçevler Ana Kucağı Eğitim Merkezi?ni bu yılsonu veya en geç Ocak gibi bitirip faaliyete geçirmek istediklerini anlatan Başkan Aktaş, ?Demirci ve Üçevler mahallelerine hizmet vermek üzere 570 metrekare taban alanında güzel bir bina planladık. Projede; 6 adet derslik, yemekhane, teknik alanlar, müdür odası ve öğretmenler odası bulunacak. Bu ülkenin ve bu şehrin geleceği olan yavrularımızın özellikle okul öncesi eğitimden istifade etmesini istiyoruz. Ana kucaklarında tüm masraf ve materyaller Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor. Hiçbir çocuğumuzun okul öncesi eğitimden mahrum kalmamasını istiyoruz. Milli Eğitim müfredatıyla eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın milli ve manevi değerler noktasında daha hassas, vatanına ve milletine bağlı yetişmesini arzu ediyoruz? diye konuştu.

    Nilüfer ilçesi Üçevler ve Demirci bölgesine hizmet edecek bir ana kucağını daha hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Aktaş, yeni açılacak ana kucaklarıyla beraber yılsonuna kadar 30?lu sayıları geçmiş olacaklarını belirtti. Üçevler Ana Kucağı Eğitim Merkezi?ni bu yılsonu veya en geç Ocak gibi bitirip faaliyete geçirmek istediklerini anlatan Başkan Aktaş, ?Demirci ve Üçevler mahallelerine hizmet vermek üzere 570 metrekare taban alanında güzel bir bina planladık. Projede; 6 adet derslik, yemekhane, teknik alanlar, müdür odası ve öğretmenler odası bulunacak. Bu ülkenin ve bu şehrin geleceği olan yavrularımızın özellikle okul öncesi eğitimden istifade etmesini istiyoruz. Ana kucaklarında tüm masraf ve materyaller Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor. Hiçbir çocuğumuzun okul öncesi eğitimden mahrum kalmamasını istiyoruz. Milli Eğitim müfredatıyla eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın milli ve manevi değerler noktasında daha hassas, vatanına ve milletine bağlı yetişmesini arzu ediyoruz? diye konuştu.

  6. Üçevler Mahallesi?ne geçtiğimiz aylarda güzel bir park kazandırdıklarını, mahallelerde ve ilçelerde güzel çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, altyapıdan üstyapıya çok büyük yatırımlar yapıldığını ancak ana kucağı yatırımlarına ayrı kıymet verdiklerini ifade etti. Başkan Aktaş, ?Ana Kucağı, ailelerin mutlu olduğu, evlatlarındaki gelişimi gördükten sona hoşlandıkları başarılı bir projeye dönüştü. Mahallemize ve Nilüfer ilçesine hayırlı olsun? dedi.

    Üçevler Mahallesi?ne geçtiğimiz aylarda güzel bir park kazandırdıklarını, mahallelerde ve ilçelerde güzel çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, altyapıdan üstyapıya çok büyük yatırımlar yapıldığını ancak ana kucağı yatırımlarına ayrı kıymet verdiklerini ifade etti. Başkan Aktaş, ?Ana Kucağı, ailelerin mutlu olduğu, evlatlarındaki gelişimi gördükten sona hoşlandıkları başarılı bir projeye dönüştü. Mahallemize ve Nilüfer ilçesine hayırlı olsun? dedi.

  7. Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun ise, Ana Kucağı projesinin mahallelerinde uygulanmasının kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Okul öncesi çocuklar için eğitim alanlarının eksik olduğu bir mahalle olduklarını anlatan Uzun, bu hizmetin bu bölgede başlamasının çok kıymetli olduğunu belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?a teşekkür etti.

    Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun ise, Ana Kucağı projesinin mahallelerinde uygulanmasının kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Okul öncesi çocuklar için eğitim alanlarının eksik olduğu bir mahalle olduklarını anlatan Uzun, bu hizmetin bu bölgede başlamasının çok kıymetli olduğunu belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?a teşekkür etti.