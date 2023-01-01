Ana Kucağı, Üçevler'i De Saracak

Nilüfer ilçesi Üçevler ve Demirci bölgesine hizmet edecek bir ana kucağını daha hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Aktaş, yeni açılacak ana kucaklarıyla beraber yılsonuna kadar 30?lu sayıları geçmiş olacaklarını belirtti. Üçevler Ana Kucağı Eğitim Merkezi?ni bu yılsonu veya en geç Ocak gibi bitirip faaliyete geçirmek istediklerini anlatan Başkan Aktaş, ?Demirci ve Üçevler mahallelerine hizmet vermek üzere 570 metrekare taban alanında güzel bir bina planladık. Projede; 6 adet derslik, yemekhane, teknik alanlar, müdür odası ve öğretmenler odası bulunacak. Bu ülkenin ve bu şehrin geleceği olan yavrularımızın özellikle okul öncesi eğitimden istifade etmesini istiyoruz. Ana kucaklarında tüm masraf ve materyaller Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor. Hiçbir çocuğumuzun okul öncesi eğitimden mahrum kalmamasını istiyoruz. Milli Eğitim müfredatıyla eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın milli ve manevi değerler noktasında daha hassas, vatanına ve milletine bağlı yetişmesini arzu ediyoruz? diye konuştu.