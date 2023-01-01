2023 KYK Burs Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

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Ekonomistlere göre MB'nin faiz kararı ne olur?
KKTC ile BM arasında 'yol yapımı' gerginliği
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CTE personelinin görevde yükselme sınav sonuçları açıklanacak
İstanbul'da rapçilere operasyon: Heijan, BIG ve CAC gözaltında
İstanbul'da rapçilere operasyon: Heijan, BIG ve CAC gözaltında
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Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?
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Mehmet Şimşek istifa etti iddiası asılsız çıktı
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Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
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Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
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Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
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Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
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Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
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Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
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Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
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Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
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Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz

2023 KYK Burs Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

KYK burs başvurularında son durum

  1. YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor. Üniversite lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kuran gençler, karşılıksız KYK öğrenci bursu ve öğrenim kredisi başvurularına yönelik beklenti içinde. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor. Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan hemen sonrası ise burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. İşte, KYK burs/kredi başvuru sürecine dair detaylar...

    YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor. Üniversite lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kuran gençler, karşılıksız KYK öğrenci bursu ve öğrenim kredisi başvurularına yönelik beklenti içinde. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor. Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan hemen sonrası ise burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. İşte, KYK burs/kredi başvuru sürecine dair detaylar...

  2. KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  3. KİMLER BURS ALABİLİYOR, DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR? İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ve halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve başvurusu geçerli olan fakat burs alamayan, arzu eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

    KİMLER BURS ALABİLİYOR, DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR? İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ve halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve başvurusu geçerli olan fakat burs alamayan, arzu eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi tahsis ediliyor.