2023 KYK Burs Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
KYK burs başvurularında son durum
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YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor. Üniversite lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kuran gençler, karşılıksız KYK öğrenci bursu ve öğrenim kredisi başvurularına yönelik beklenti içinde. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor. Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan hemen sonrası ise burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. İşte, KYK burs/kredi başvuru sürecine dair detaylar...
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KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KİMLER BURS ALABİLİYOR, DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR? İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ve halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve başvurusu geçerli olan fakat burs alamayan, arzu eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi tahsis ediliyor.