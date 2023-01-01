Ankara'da Apartman Duvarına Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Öldü

Duvar yıkılırken, ihbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Haydar Şentürk?ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

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