Ankara'da Apartman Duvarına Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Öldü
Ankara?da yokuştan inerken freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, apartman duvarına çarptı. Kamyonetin sürücüsü Haydar Şentürk yaşamını yitirdi.
-
Ankara?da yokuştan indiği sırada freni boşaldığı öne sürülen kamyonet apartman duvarına çarptı. Kaza, saat 14.30 sıralarında, Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi.
-
Haydar Şentürk idaresindeki 06 AN 8569 plakalı kamyonet, yokuştan inerken iddiaya göre freninin boşalmasıyla kontrolden çıktı. Kamyonet, yokuşun sonundaki 4 katlı Hira Apartmanı?nın giriş katının duvarına çarparak durdu.
-
Duvar yıkılırken, ihbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Haydar Şentürk?ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
-
Şentürk'ün cenazesi, polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.