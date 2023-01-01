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Teoman Özalp Parkı Yenileniyor

ursa?nın yeniden ?yeşil? kimliğini kazanması için bir taraftan şehre büyük ölçekli parklar kazandırmak için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da mevcut parkları daha konforlu hale getirerek vatandaşların buluşma noktası haline getiriyor.

  1. ursa?nın yeniden ?yeşil? kimliğini kazanması için bir taraftan şehre büyük ölçekli parklar kazandırmak için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da mevcut parkları daha konforlu hale getirerek vatandaşların buluşma noktası haline getiriyor. Teoman Özalp Parkı?nı sil baştan yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 110 bin metrekarelik alanı yakın zamanda vatandaşların kullanımına sunacak.

    ursa?nın yeniden ?yeşil? kimliğini kazanması için bir taraftan şehre büyük ölçekli parklar kazandırmak için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da mevcut parkları daha konforlu hale getirerek vatandaşların buluşma noktası haline getiriyor. Teoman Özalp Parkı?nı sil baştan yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 110 bin metrekarelik alanı yakın zamanda vatandaşların kullanımına sunacak.

  2. Kullanışlı hale getirilecek <br> Bursa?da bir taraftan ?3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefiyle? şehre büyük ölçekli parklar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut parkları daha kullanışlı hale getiriyor. Bu kapsamda, Hamitler ve Bağlarbaşı Mahalleleri arasında bulunan 110 dönümlük alana sahip Teoman Özalp Parkı?nda da çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki parkı daha kullanışlı hale getirerek vatandaşların hizmetine sunacak. Mülkiyeti Hazine?ye ait olan park alanı içerisinde yeni bir yürüyüş yolu hattı, çocuk oyun alanları, spor-fitness alanları, serbest oturma alanları, mevcutta bulunan basketbol sahası, mini golf alanı, futbol sahası revizyonları planlandı. Park genelinde sulama ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca parkın çevresindeki sokak girişlerini koruyup mahalle sakinlerinin parka ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yürüyüş yolu hattında yeni düzenlemeler yapılıyor.

    Kullanışlı hale getirilecek
    Bursa?da bir taraftan ?3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefiyle? şehre büyük ölçekli parklar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut parkları daha kullanışlı hale getiriyor. Bu kapsamda, Hamitler ve Bağlarbaşı Mahalleleri arasında bulunan 110 dönümlük alana sahip Teoman Özalp Parkı?nda da çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki parkı daha kullanışlı hale getirerek vatandaşların hizmetine sunacak. Mülkiyeti Hazine?ye ait olan park alanı içerisinde yeni bir yürüyüş yolu hattı, çocuk oyun alanları, spor-fitness alanları, serbest oturma alanları, mevcutta bulunan basketbol sahası, mini golf alanı, futbol sahası revizyonları planlandı. Park genelinde sulama ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca parkın çevresindeki sokak girişlerini koruyup mahalle sakinlerinin parka ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yürüyüş yolu hattında yeni düzenlemeler yapılıyor.

  3. Yeniden ?Yeşil Bursa?<br> Türkiye?nin adı ?yeşille? anılan tek kenti olan Bursa?ya, yeni nitelikli yeşil alanlar oluşturmak adına önemli bir çaba harcadıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bunun yanında mevcut yeşil alanları da daha kullanışlı hale getirdiklerini söyledi. Geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanlarından Teoman Özalp?in ismini taşıyan parkta da son 20 yıldır ciddi bir revizyon yapılmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, ?Mahalle sakinlerimizin burayı en verimli şekilde kullanmasını amaçlıyoruz. Özellikle bölge sakinlerinden de ciddi bir talep vardı. Aydınlatma sistemlerinin yenilenmesiyle de burası geceleri de ışıl ışıl olacak. Çalışmaları kısa zamanda bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız? dedi.

    Yeniden ?Yeşil Bursa?
    Türkiye?nin adı ?yeşille? anılan tek kenti olan Bursa?ya, yeni nitelikli yeşil alanlar oluşturmak adına önemli bir çaba harcadıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bunun yanında mevcut yeşil alanları da daha kullanışlı hale getirdiklerini söyledi. Geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanlarından Teoman Özalp?in ismini taşıyan parkta da son 20 yıldır ciddi bir revizyon yapılmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, ?Mahalle sakinlerimizin burayı en verimli şekilde kullanmasını amaçlıyoruz. Özellikle bölge sakinlerinden de ciddi bir talep vardı. Aydınlatma sistemlerinin yenilenmesiyle de burası geceleri de ışıl ışıl olacak. Çalışmaları kısa zamanda bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız? dedi.