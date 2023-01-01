Teoman Özalp Parkı Yenileniyor

Kullanışlı hale getirilecek

Bursa?da bir taraftan ?3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefiyle? şehre büyük ölçekli parklar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut parkları daha kullanışlı hale getiriyor. Bu kapsamda, Hamitler ve Bağlarbaşı Mahalleleri arasında bulunan 110 dönümlük alana sahip Teoman Özalp Parkı?nda da çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki parkı daha kullanışlı hale getirerek vatandaşların hizmetine sunacak. Mülkiyeti Hazine?ye ait olan park alanı içerisinde yeni bir yürüyüş yolu hattı, çocuk oyun alanları, spor-fitness alanları, serbest oturma alanları, mevcutta bulunan basketbol sahası, mini golf alanı, futbol sahası revizyonları planlandı. Park genelinde sulama ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca parkın çevresindeki sokak girişlerini koruyup mahalle sakinlerinin parka ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yürüyüş yolu hattında yeni düzenlemeler yapılıyor.