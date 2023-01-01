Whatsapp Artık Fotoğrafları...
Artık WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğrafların görüntü kaliteleri seçilebilecek.
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Birçok kullanıcı WhatsApp üzerinden diğer kullanıcılar ile fotoğraf paylaşımı yaparken kalite kaybına uğrayarak sorun yaşıyordu.
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Mark Zuckerberg, bu sorunu göz önünde bulundurarak bir mesaj yayınladı. Bu mesajda "WhatsApp üzerinden fotoğraf paylaşımını güncelledik. Artık HD gönderim yapabileceksiniz" ifadeleri yer aldı.
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Bu özellikle beraber artık WhatsApp üzerinde fotoğraf paylaşımı yaparken görselin desteklediği her boyuttan kalite kaybı yaşamadan paylaşım yapılabilecek.
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WhatsApp'in son sürümüne sahip olan herkes bu özellikten faydalanabilecek.