Whatsapp Artık Fotoğrafları...

WhatsApp'in son sürümüne sahip olan herkes bu özellikten faydalanabilecek.

Bu özellikle beraber artık WhatsApp üzerinde fotoğraf paylaşımı yaparken görselin desteklediği her boyuttan kalite kaybı yaşamadan paylaşım yapılabilecek.

Mark Zuckerberg, bu sorunu göz önünde bulundurarak bir mesaj yayınladı. Bu mesajda "WhatsApp üzerinden fotoğraf paylaşımını güncelledik. Artık HD gönderim yapabileceksiniz" ifadeleri yer aldı.

Birçok kullanıcı WhatsApp üzerinden diğer kullanıcılar ile fotoğraf paylaşımı yaparken kalite kaybına uğrayarak sorun yaşıyordu.

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