Bilim İnsanları Beynin Yaşlanmasını Tersine Çevirebileceklerini Duyurdu

Villeda, ?PF4 aslında bağışıklık sisteminin daha genç görünmesine neden oluyor; tüm bu aktif yaşlanma yanlısı bağışıklık faktörlerini azaltarak daha az iltihaplı, daha fazla plastisiteye sahip ve nihayetinde daha bilişsel bir beyne yol açıyor. 70'li yaşlarındaki bir insana eşdeğer olan 22 aylık fareleri aldık ve PF4 onları 30'lu yaşlarının sonlarına, 40'lı yaşlarının başlarına yakın bir fonksiyona geri getirdi.? ifadelerini kullandı.