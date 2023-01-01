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Fabrikadan Çıkan Togg'lar Yeni Sahiplerini Bekliyor

Yerli elektrikli otomobil Togg'un İstanbul Zeytinburnu'ndaki merkezinde çok sayıda T10X model araç görüntülendi.

  1. Yeni sahibini bekleyen çok sayıda Togg, İstanbul Zeytinburnu'ndanki merkezde görüntülendi.

    Yeni sahibini bekleyen çok sayıda Togg, İstanbul Zeytinburnu'ndanki merkezde görüntülendi.

  2. Türkiye?nin yerli milli doğuştan elektrikli otomobil Togg'un teslimatları tüm hızıyla sürüyor. Togg?un Zeytinburnu?ndaki araç test sürüşü ve teslimat mağazasında park halinde bulunan T10X araçlar dikkat çekti.

    Türkiye?nin yerli milli doğuştan elektrikli otomobil Togg'un teslimatları tüm hızıyla sürüyor. Togg?un Zeytinburnu?ndaki araç test sürüşü ve teslimat mağazasında park halinde bulunan T10X araçlar dikkat çekti.

  3. Peş peşe sıralanan onlarca T10X, kura ile belirlenen sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor. Park halindeki Togg'lar arasında mavi ve siyah renkli modellerin daha çok olduğu görüldü.

    Peş peşe sıralanan onlarca T10X, kura ile belirlenen sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor. Park halindeki Togg'lar arasında mavi ve siyah renkli modellerin daha çok olduğu görüldü.

  4. Geçtiğimiz günlerde Togg?dan yapılan bilgilendirmede toplam teslimatın 1435?e ulaştığı, aracın elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi.

    Geçtiğimiz günlerde Togg?dan yapılan bilgilendirmede toplam teslimatın 1435?e ulaştığı, aracın elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi.

  5. Bu rakam sadece Temmuz ayında 627 adet olarak açıklandı. Togg T10X için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Ön siparişlerin 7 günde 100 bini geçmesiyle birlikte, daha önce 12 bin adet olarak açıklanan 2023 yılı için teslim edilecek akıllı cihaz sayısı 20 bin olarak güncellenmişti. 20 bin kişi de yedek listede yer almıştı. Öte yandan hızlanan Togg teslimatlarıyla birlikte Türkiye'nin birçok şehrinde trafikte T10X modellerin arttığı gözlemleniyor.

    Bu rakam sadece Temmuz ayında 627 adet olarak açıklandı. Togg T10X için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Ön siparişlerin 7 günde 100 bini geçmesiyle birlikte, daha önce 12 bin adet olarak açıklanan 2023 yılı için teslim edilecek akıllı cihaz sayısı 20 bin olarak güncellenmişti. 20 bin kişi de yedek listede yer almıştı. Öte yandan hızlanan Togg teslimatlarıyla birlikte Türkiye'nin birçok şehrinde trafikte T10X modellerin arttığı gözlemleniyor.