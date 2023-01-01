Fabrikadan Çıkan Togg'lar Yeni Sahiplerini Bekliyor

Bu rakam sadece Temmuz ayında 627 adet olarak açıklandı. Togg T10X için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Ön siparişlerin 7 günde 100 bini geçmesiyle birlikte, daha önce 12 bin adet olarak açıklanan 2023 yılı için teslim edilecek akıllı cihaz sayısı 20 bin olarak güncellenmişti. 20 bin kişi de yedek listede yer almıştı. Öte yandan hızlanan Togg teslimatlarıyla birlikte Türkiye'nin birçok şehrinde trafikte T10X modellerin arttığı gözlemleniyor.